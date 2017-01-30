Российский стартап представил мобильную технологию общения на любом языке

Студенты и выпускники Сколковского института науки и технологий и Московского физико-технического института запустили мобильное приложение Abracadabra, позволяющее моментально связываться с живым устным переводчиком практически с любого языка. Как рассказали CNews в компании, достаточно выбрать в приложении язык, специализацию перевода и подключить при необходимости дополнительных участников беседы и Abracadabra моментально соединит с переводчиком.

Не обязательно иметь доступ к интернету, приложение может сформировать для заказа смс, а звонок от переводчика поступит на телефон. Кроме этого через приложение также можно совершать звонки в другие страны с подключенным к звонку переводчиком. Для этого просто нужно в приложении добавить телефонный номер.

Сервис является примером уберизации в новой сфере - сфере живых устных переводов. Abracadabra - платформа, которая объединяет переводчиков и потребителей услуг перевода по всему миру. Пользователи после получения услуги перевода оставляют рейтинги, что позволяет оставаться в системе только лучшим переводчикам. Работать в системе может любой переводчик в любое удобное для него время. Достаточно только пройти проверку и усвоить правила оказания услуг.

«Мы стремимся, чтобы Abracadabra стала must have приложением для путешественников. Чтобы перед поездкой Вы обязательно проверяли не только, что не забыли паспорт и деньги, но и что Абракадабра установлена на телефоне», - сказал Борис Урман, управляющий проекта, выпускник МФТИ и Сколтеха. По его словам, сервис возник из личной потребности в переводчике одного из учредителей во время согласований условия аренды дома в Италии.

На английском собеседник не разговаривал, попытки переписываться по почте, используя машинные переводчики, к успеху не привели. Пришлось искать переводчика и организовывать конференц-колл. Тогда и возникла идея создать сервис для моментального подключения к живому переводчику.

Приложение Abracadabra уже доступно для пользователей iOS. Версия для Android выйдет в первой половине 2017 г. Приложение не просит предоплату, стоимость минуты разговора начинается от $0,6. Звонок в другие страны с подключенным к разговору переводчиком через Abracadabra может стоить дешевле, чем обычный звонок через своего сотового оператора.