«Релэкс» обновила линейку СУБД «Линтер»

«Релэкс» объявила об обновлении продуктовой линейки СУБД «Линтер». Как рассказали CNews в компании, с января 2017 г. СУБД «Линтер» представлена двумя версиями: «Линтер Бастион» и «Линтер Стандарт».

«Линтер Бастион» представляет собой систему управления базами данных с защитой информации, составляющей государственную тайну с грифом до «совершенно секретно» включительно. СУБД сертифицирована ФСТЭК России и Министерством обороны РФ.

«Линтер Стандарт» – это система управления базами данных без расширенных средств защиты информации, но обладающая всей функциональностью реляционной СУБД.

Изменения в продуктовой линейке СУБД не означают уход «Релэкс» с рынка систем реального времени. Все возможности, которые предоставляла пользователям версия Linter Real Time, сохраняются в «Линтер Бастион». Техническая и гарантийная поддержка клиентов, использующих версии Linter Real Time и Linter Multiversion, будет осуществляться в соответствии с действующими договорами.

Ценовая политика компании осталась неизменной: стоимость версий «Линтер Бастион» и «Линтер Стандарт» не изменилась.