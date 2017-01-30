Mitsubishi Electric представила светодиодный дисплей для центров управления

Mitsubishi Electric анонсировала новый светодиодный дисплей с высокой плотностью пикселей (NPP), который специально разработан для диспетчерских центров управления и другого программного обеспечения, предъявляющего высокие требования к средствам визуализации. Как рассказали CNews в компании, новый продукт обладает многими особенностями, характерными для линейки DLP-видеостен.

Технология Direct view LED обеспечивает впечатляющий световой поток и высокую четкость изображения. При этом толщина экрана составляет всего 90 мм, что делает дисплей решением для работы в ограниченном пространстве и в помещениях с высокой температурой воздуха. В данном дисплее применяются специально разработанные SMD-светодиоды, расположенные с шагом 1,5 мм.

Светодиодные панели оснащены стандартными OPS-слотами, в которые может быть вставлена входная плата для сигналов 3G-SDI или приемник HDBaseT, предназначенные для передачи сигналов на большие расстояния через экранированный (STP) кабель категории 6.

Новый дисплей разрабатывался в течение более чем двух лет и имеет несколько запатентованных особенностей, благодаря которым он отлично подходит для применения в центрах управления, где в первую очередь важны длительный срок эксплуатации и высокая надежность.

Дисплей рассчитан на 100 тыс. часов непрерывной работы. Запатентованная функция Anti-Burn позволяет отображать на экране статические графики в течение длительного времени без уменьшения производительности светодиодов или сокращения срока их службы. Благодаря функции Anti-Burn яркость и цветность светодиодов остаются неизменными в течение всего срока службы.

Резервированные последовательные входы и резервные источники питания гарантируют, что дисплей будет функционировать, даже если произойдет сбой питания. Кроме того, в силу динамических характеристик энергопотребления контролируется яркость изображения и регулируется выходная мощность. Это помогает оптимизировать энергопотребление и уменьшить зрительную утомляемость оператора – важный фактор для диспетчерских, который обычно не учитывается при создании цифровых экранов.

В новых светодиодных экранах Mitsubishi Electric применяется алгоритм цветовой коррекции (Natural Color Matrix), который используется в DLP-видеостенах. Также в новых продуктах установлена специально разработанная двухмерная система шумоподавления для уменьшения визуальных помех, возникающих при отображении сжатого сигнала, например видео в формате MPEG.

Новинка Mitsubishi Electric будет впервые продемонстрирована на выставке Integrated Systems Europe (ISЕ) 2017, которая состоится 7-10 февраля в Амстердаме. На выставке Mitsubishi Electric представит экран с диагональю 130 дюймов с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), состоящий из отдельных светодиодных панелей размером 480 х 540 мм. Дисплеи больших размеров можно создавать путем добавления дополнительных светодиодных панелей. Кроме того, имеются версии с доступом как с фронтальной, так и с тыльной стороны экрана.