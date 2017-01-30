«Микролаб Системс» пополнила семейство AMC-модулей ЦОС новым TORNADO-A6678/FMC

Российский разработчик аппаратуры ЦОС компания «Микролаб Системс» объявила о пополнении семейства AMC-модулей ЦОС новым суперпроизводительным модулем TORNADO-A6678/FMC.

Как рассказали CNews в компании, этот модуль является первым на мировом рынке AMC-модулей ЦОС, включающий в себя высокопроизводительный мультиядерный процессор ЦОС (ПЦОС), ПЛИС высокой плотности и стандартный FMC-сайт для установки дочернего FMC-субмодуля ввода/вывода, позволяющего пользователю максимально точно адаптировать внешний ввод/вывод к требованиям конкретной решаемой задачи, используя широкий выбор совместимых FMC-субмодулей различного назначения (АЦП, ЦАП, SFP+, QSFP+, радио-прием/передача и др.) от любого производителя.

AMC-модуль TORNADO-A6678/FMC устанавливается в шасси стандарта PICMG MicroTCA или в AMC-слот несущих плат стандарта PICMG AdvancedTCA, а также может использоваться в качестве автономного контроллера ЦОС без шасси MicroTCA в разрабатываемых пользователем компактных высокопроизводительных устройствах ЦОС.

AMC-модуль TORNADO-A6678/FMC предназначен для использования в составе высокопроизводительных, распределенных, высоконадежных и компактных систем и комплексов ЦОС TORNADO-MTCA стандарта PICMG MicroTCA с реконфигурируемой архитектурой для приложений телекоммуникации, радиомониторинга, радиолокации, интеллектуального видеонаблюдения, СОРМ и т.д.

Модуль полностью совместим со своим предшественником ЦОС TORNADO-A6678 и построен на базе 8-ядерного 1,25 ГГц процессора ЦОС (ПЦОС) TMS320C6678 фирмы Texas Instruments и ПЛИС Virtex-7 (XC7VX330T, XC7VX415T или XC7VX690T) фирмы Xilinx.

FMC-сайт соответствует стандарту VITA 571.1-2008 и совместим с FMC-субмодулями одиночной ширины с интерфейсами HPC и LPC. Интерфейс FMC-субмодуля включает 160 линий ввода/вывода и 8 приемо-передатчиков (до 12,5 Гбит/с).

Программная и аппаратная совместимость AMC-модуля TORNADO-A6678/FMC с выпускаемым с 2014 г. AMC-модулем TORNADO-A6678 позволяет унифицировать среду разработки ПО ПЦОС и ПЛИС и дает возможность пользователю переносить свое разрабатываемое прикладное ПО между различными аппаратными платформами в кратчайшие сроки с минимальными трудозатратами.

Высокоскоростная передача данных реального времени между АМС-модулями внутри шасси MicroTCA осуществляется через магистральные AMC-порты 4-7 и 8-11 Fabric-D/E/F/G стандартов AMC.2 10GbE/40GbE/100GbE, AMC.4 Serial RapidIO (до 39,4Gbps) и AMC.1 PCIe (до 32 Гбит/с). Внешнее управление работой AMC-модуля и межмодульная AMC-AMC коммуникация производится по протоколу TCP/IP через AMC-порты 0-1 Fabric-A AMC.2 1GbE. Внутримодульная коммуникация между ПЦОС и ПЛИС осуществляется через высокоскоростные порты 4х Serial RapidIO (20Gbps) и параллельную шину EMIF16 ПЦОС.

На передней панели AMC-модуля расположены «окно» для лицевой панели FMC-субмодуля, светодиоды с управлением от ПЦОС и ПЛИС, micro-USB порт для подключения к UART-портам ПЦОС и ММС-контроллера, а также индикаторы состояния модуля (статус FMC-субмодуля, статус "прошивки" ПЛИС, индикатор системного менеджера ПЦОС, статус питания и температуры модуля).

Встроенный MMC-контроллер AMC-модуля TORNADO-A6678/FMC построен на базе MMC-ядра TAMMC фирмы МикроЛАБ Системс и кроме стандартной коммуникации с MCH-контроллерм шасси MicroTCA® осуществляет высокоскоростной мониторинг состояния источников питания модуля и температуры модуля для его надежного функционирования и защиты в критических ситуациях.

AMC-модуль TORNADO-A6678/FMC поставляется в средневысотном (M/S, 181,5 х 73,5 х 18 мм) или полновысотном (F/S, 181,5 х 73,5 х 29 мм) типоразмерах. В автономном режиме AMC-модуль питается напряжением +12В.

AMC-модуль TORNADO-A6678/FMC поставляется в комплекте со средой разработки TASDK «Микролаб Системс» (библиотеки ПЦОС и ПК с высокоуровневым API, загрузчик ПЦОС и системный менеджер ПЦОС-ПК) и набором демо-проектов ПЦОС-ПЛИС-ПК для тестирования AMC-модуля и прототипа для приложений пользователя.

AMC-модуль TORNADO-A6678/FMC стандартно поставляется с пожизненной гарантией и технической поддержкой «Микролаб Системс» .