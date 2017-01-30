Hertz использует IoT-платформу Orange Datavenue для сервиса почасовой аренды автомобилей

Orange Business Services объявил о заключении 3-летнего контракта с Hertz на предоставление услуг по подключению к интернету вещей (Internet of Things – IoT) для поддержки услуг почасовой аренды авто. Как рассказали CNews в компании, сервис Hertz 24/7 в настоящее время предоставляется корпоративным заказчикам, а также клиентам розничных сетей, являющихся партнерами Hertz. C помощью Hertz 24/7 можно брать машины или фургоны напрокат в любое время, на любой срок и в любом удобном месте. Orange обеспечит подключение автопарка Hertz в семи странах Европы: Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Испании и Великобритании.

Главной особенностью корпоративного сервиса Hertz 24/7 является бесключевой доступ к арендованным автомобилям, который упрощает пользование этой услугой. Автомобили могут быть круглосуточно забронированы сотрудниками клиента по телефону, через веб-сайт сервиса или через специальное приложение, что позволяет значительно упростить процесс заказа авто и, таким образом, снизить затраты. Парк автомобилей, доступных по услуге Hertz 24/7, может быть развернут в одной или нескольких странах, где работает компания-клиент, позволяя ее персоналу бронировать и использовать машины, находящиеся в совершенно разных местах.

Сервис Hertz 24/7 доступен для покупателей крупных розничных сетей, таких как Costco, B&Q и IKEA в Великобритании, а также Leroy Merlin, IKEA и ряда других в прочих странах Европы. Фургоны находятся на парковках эти магазинов, и могут быть взяты напрокат на почасовой основе, чтобы с комфортом довести покупки домой.

С использованием услуги подключения к интернету вещей автомобили станут поддерживать голосовые сервисы, позволяющие клиенту напрямую обращаться в контакт-центр Hertz вне зависимости от своего местонахождения. Раньше подразделению Hertz в каждой отдельной стране необходимо было использовать сеть локального оператора и заказывать у него телематические SIM-карты. Сотрудничество с Orange Business Services позволит Hertz централизовать управление SIM-картами, обеспечив сервисное обслуживание через единого глобального провайдера коммуникационных услуг.

«Мы постоянно развиваем бизнес, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности наших клиентов. Партнерство с Orange Business Services стало для нас еще одним шагом в этом направлении: мы получили возможность использовать новые цифровые технологии, чтобы повысить уровень обслуживания клиентов», – сказал Фабрис Жанте (Fabrice Genty), старший директор подразделения аренды автомобилей Hertz.

«Технологии интернета вещей прокладывают путь для грядущих инновационных сервисов, которые могут появиться в будущем. Сотрудничество с таким глобальным игроком, как компания Hertz, открывает нам прекрасные возможности для демонстрации нашей глобальной экспертизы в сфере IoT, а также надежности оказываемых нами услуг. Работая с компанией Hertz, мы можем достичь обеих целей», – отметила Анн-Софи Лотгеринг (Anne-Sophie Lotgering), старший вице-президент Orange Business Services в Европе, России и странах СНГ.

Предоставляемая Orange Business Services услуга надежного подключения устройств к Интернету вещей является частью Datavenue, модульного решения для создания проектов в области IoT и аналитики больших данных (Big Data). Для того, чтобы клиенты Orange могли использовать все возможности продвинутого анализа в процессе принятия решений, в Datavenue имеется каталог данных, включающий аналитические сведения, полученные путем использования анонимных данных мобильных сетей. Кроме того, в решении содержится список сертифицированных и проверенных IoT-объектов. Datavenue позволяет надежно и безопасно подключать их, а также управлять ими в среде информационной системы клиента. Проектированием и разработкой этих инновационных сервисов занимается команда, состоящая, по данным Orange, из более чем 700 инженеров и специалистов. Уже сейчас мы поддерживаем более 10 миллионов функционирующих IoT-объектов в самых разных областях, в числе которых «умные города», здравоохранение, автомобилестроение и другие отрасли промышленности. Выпуск Datavenue подчеркивает стремление Orange оказывать поддержку компаниям в их проектах по цифровой трансформации.