First Line Software представила ПО для смарт-часов

Санкт-Петербургская First Line Software анонсировала программное обеспечение для линейки часов швейцарской компании What Watch. Как рассказали CNews в компании, серия часов What Watch представляет собой гибридное решение - классический корпус наручных часов со стрелочным циферблатом оснащён E-Ink экраном, в котором реализована смарт-функциональность: можно фиксировать важные моменты жизни (на экране отображаются отметки) или синхронизировать часы с календарём (экран, разделённый на сегменты отображает свободное/занятое время). Часы синхронизируются со смартфоном; управление происходит через мобильное приложение.

Разработка мобильного приложения, а также программно-аппаратного комплекса для тестирования производимых часов выполнялась в петербургском центре First Line Software. Приложение написано под платформы iOS и Android; для синхронизации с часами использован протокол Bluetooth Low Energy.

Контроль за качеством на производстве обеспечила система BLE Testing Suite, также разработанная специалистами First Line Software. Система, работает под управлением ОС Linux; обеспечивает стопроцентное покрытие функциональными и RF тестами.

«Этот проект представляет интерес тем, что заказчик, компания What Watch, совместил классическое воплощение наручных часов и современных технологий. E-Ink - экран и протокол BLE, использованный для синхронизации, обеспечивает длительную, до нескольких месяцев, работу устройства без подзарядки, в отличие от привычных смарт-часов, требующих ежедневной подзарядки. И, кроме того, производимая серия часов What Watch всё же обладает классическим стилем и шармом, который должен быть присущ такому аксессуару, как наручные часы», - сказал руководитель направления мобильной разработки First Line Software Геннадий Носенко. «Спрос на проекты в области Интернета Вещей растёт. Это в особенности относится к рынкам США и Западной Европы. В First Line Software немало кейсов, реализованных в рамках этой концепции. Мы создаём ПО для трекинговых устройств, фитнес-браслетов; в рамках одного из наших проектов разрабатывали технологическую начинку для интерактивной кофейной кружки, которая через мобильное приложение способна “общаться” с владельцем».