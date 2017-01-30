Elittech оснастила современными средствами отображения помещения РСПП

Elittech объявила о завершении проекта по оснащению системами отображения информации переговорной комнаты, конференц-зала и холла центрального здания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на Котельнической набережной в Москве.

РСПП объединяет тысячи крупнейших российских компаний, представляющих ключевые секторы экономики: ТЭК, машиностроение, инвестиционно - банковскую сферу, а также оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг.

Российский союз промышленников и предпринимателей ведет постоянную практическую работу с участием представителей российских и зарубежных бизнес-кругов, а также руководителей федеральных органов власти, проводит различные деловые мероприятия с участием российской политической и бизнес элиты, организует встречи, конференции, семинары, тренинги, конгрессы, брифингы, пресс-конференции, а также корпоративные мероприятия различного направления и уровня.

Для качественного проведения разноплановых мероприятий заказчику необходимо было оборудовать помещения современными системами визуализации. Выбрать технику, составить план оснащения пространства аудиовизуальными средствами и создать решение, которое будет соответствовать всем требованиям заказчика, было поручено компании Elittech.

Специалисты Elittech предложили реализовать поставленные задачи на базе аудиовизуального оборудования компании LG Electronics.

В рамках проекта в переговорной и в конференц-зале на базе LED панелей LG 55VM5B, медиаплееров LG MP700-CECJ LG и MP700-CJCJ были смонтированы и запущены в эксплуатацию три видеостены размером 2х2 и 3х3, а в холле здания установлена информационная видеопанель LG 65SM5B-B.

Видеостены из ультратонких панелей LG 55VM5B со сверхтонким швом (1,8мм) и режимом работы 24/7 с высокой четкостью изображения, передачей всех оттенков и цветов в отличном качестве предоставляют возможность комфортного просмотра необходимой информации: презентаций, файлов, отчетов и т.п., а также позволяют видеть удаленных участников проводимого мероприятия посредством видеоконференцсвязи. При этом большой объем разнообразной информации на видеостене может выводиться как на всю площадь экрана, так и в многооконном режиме.

LED панель LG 65SM5B-B на напольной стойке обеспечивают практически бесшовное изображение без искажений и транслирует необходимую справочную и рекламную видеоинформацию в круглосуточном режиме.

Техническое оснащение современными аудиовизуальными средствами отображения информации помещений РСПП повышает результативность проводимых масштабных мероприятий, совещаний и переговоров, значительно расширяет возможности коллективной работы и позволяет проводить широкий спектр деловых встреч на самом высоком уровне.