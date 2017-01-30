Comparex предлагает облачные сервисы с помесячной оплатой

Компания Comparex предложила своим клиентам возможность приобретения облачных сервисов Microsoft с помесячной оплатой. В рамках программы Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) заказчики Comparex получают безопасный доступ к облачным сервисам Office 365 и Azure.

Программа CSP дает возможность Comparex предоставлять клиентам доступ к «облаку» Microsoft без развертывания серверных продуктов на территории заказчика. Кроме того, клиенты могут сократить свои финансовые затраты и оптимизировать бюджет благодаря возможности платить за облачные сервисы Microsoft помесячно. Таким образом заказчик имеет право не приобретать облачные решения Microsoft в собственность, а оплачивать только фактическое использование необходимых продуктов на ежемесячной основе. Это дает компаниям возможность обеспечить сотрудника современным офисным пакетом и всеми инструментами для продуктивной работы за минимальную стоимость в месяц, подчеркнули в компании.

Для удобства заказчиков приобретение и управление облачными услугами полностью автоматизировано благодаря биллинговой платформе Comparex Cloud Center. Использование биллинговой платформы позволяет автоматизировать процесс выставления счетов и дает возможность клиентам самостоятельно управлять своими подписками: сокращать или увеличивать количество пользователей, добавлять или удалять облачные сервисы и многое другое. При этом оплата производится не по банковской карте, а по официальному договору с предоставлением всех бухгалтерских и юридических документов, что соответствует требованиям российского законодательства. В то же время, приобретение облачных услуг в рамках данной программы отвечает требованиям закона о персональных данных и соответствует требованиям стандартов безопасности, так как данные клиента хранятся на территории РФ.

«Данная программа позволяет заказчикам оплачивать использование уже привычных продуктов Microsoft — Windows и Office, а также почти всех серверных продуктов при их использовании из “облака” — помесячно, также как сотовую связь, электричество или аренду офисных площадей. Это дает возможность колоссально снизить нагрузку на бюджет, улучшить денежный поток, а также получить возможность плавной бесшовной миграции на новые технологии, — заявил Сергей Агаев, генеральный директор Comparex Россия. — Кроме самих лицензий, Comparex предлагает услуги по миграции инфраструктуры заказчика в “облака”, а также по их дальнейшей технической поддержке. Все это делает наше предложение комплексным».