«Арбайт» начала поставки VR-систем на базе российского ПО VR Concept

«Арбайт» объявила о начале поставок систем виртуальной реальности для решения индустриальных задач на базе российского программного обеспечения для виртуального прототипирования VR Concept. Как рассказали CNews в компании, использование таких систем сокращает срок разработки сложного изделия на 15-30%, минимизирует риски дефектов, снижает стоимость испытаний и повышает эффективность коллективной работы над макетом изделия специалистов различных областей, разрозненных подразделений, избегая расходов на поездки и транспортировку тестируемых моделей.

Системы виртуальной реальности для профессиональных целей должны отвечать высоким стандартам качества изображения, и при этом требуют больших вычислительных мощностей, достигаемых за счет использования специальных графических генераторов. Профессиональная графическая станция ARBYTE CADStation WS ready for VR является одним из таких решений. Программное обеспечение VR Concept визуализирует трехмерную функциональную модель изделия, используя данные из CAD, CAE, CAM пакетов в любой системе виртуальной реальности. Это открывает широкие возможности для использования таких систем в конструкторских бюро, проектных организациях, конструкторских отделах промышленных предприятий и образовательных учреждениях. Системы виртуальной реальности эффективны на всех стадиях работы — от создания прототипа изделия до его производства, эксплуатации и утилизации с возможностью коллективного обсуждения и принятия ключевых решений по ним, а так же обучения с использованием виртуальных макетов.

«Арбайт» предлагает заказчикам производительное протестированное решение на основе шлема виртуальной реальности, наиболее оптимальное по стоимости и возможностям использования. В комплект входит профессиональная графическая станция ARBYTE CADStation, шлем виртуальной реальности, детекторы движения и контроллер управления и лицензия VR Concept.

Предварительно сконфигурированная система имеет всё, что нужно для начала работы в виртуальной реальности как для одного пользователя, так и для целого коллектива. Использование шлема не требует специального помещения, кроме того его отличает свобода движений в виртуальной среде и восприятие 3D-модели в масштабе 1:1. Для коллективной работы достаточно использовать стандартную корпоративную сеть. Предлагаемое ПО VR Concept обладает простым и удобным интерфейсом, понятным специалистам, не обладающим навыками программирования.