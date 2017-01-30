Al Rajhi Bank внедряет решение Gemalto для мгновенного выпуска EMV-карт в новых терминалах самообслуживания

Компания Gemalto объявила о поставке Al Rajhi Bank, главной финансовой организации Саудовской Аравии, решения для мгновенного выпуска карт Instant card issuance для нового поколения банковских терминалов самообслуживания. Технология Gemalto обеспечивает безопасную замену платежных EMV-карт, которые мгновенно печатаются на месте, благодаря чему клиенты банка получают возможность быстрого продления карты в любое время. Как результат, сотрудники Al Rajhi могут сосредоточиться на предоставлении услуг с добавленной стоимостью и персонализированной поддержке клиентов, сообщили CNews в Gemalto.

Как пояснили в компании, пользователям достаточно вставить имеющуюся карту во встроенное в терминал устройство для считки и далее ввести свой PIN-код для аутентификации. Одноразовый пароль (OTP) автоматически отправляется по SMS, чтобы облегчить двойную аутентификацию и обеспечить соблюдение всех необходимых стандартов безопасности. Готовая к использованию карта немедленно выдается клиенту. В настоящее время терминалы устанавливаются снаружи существующих филиалов, чтобы обеспечить круглосуточный и свободный доступ клиентов. В дальнейшем планируется установить такие терминалы и в других местах, например, в торговых центрах.

Gemalto запустила решение для мгновенного выпуска EMV-карт десять лет назад; оно было адаптировано Al Rajhi в 2009 г. Система мгновенного выпуска карт Instant Issuance развернута сейчас в 1200 пунктах выпуска в банковских филиалах; через нее ежедневно выдается до 20 тыс. карт. Решение Gemalto может использоваться вместе с любым типом аппаратного обеспечения, оптимизируя гибкость стратегии закупок для Al Rahji.

«Внедрение решения в терминалах является частью нашего текущего плана, направленного на преобразование и подготовку филиалов к новой эре цифрового банкинга, а также на предоставление нашим клиентам передовых услуг и безукоризненного обслуживания, — рассказал Салех Алзумай (Saleh Alzumaie), генеральный директор подразделения розничного банковского обслуживания в Al Rajhi Bank. — Теперь мгновенное обновление карты доступно в терминалах самообслуживания в режиме 24/7. Благодаря этому наши сотрудники теперь смогут сконцентрироваться на активном привлечении и поддержке клиентов. С момента развертывания таких терминалов объем выпуска карт увеличился на 30%».

«Мы сотрудничаем с Al Rajhi Bank на протяжении многих лет. Данная инновация в дальнейшем укрепит свои позиции в качестве перспективного нововведения в области платежных средств и автоматизации, — считает Эрик Клодель (Eric Claudel), президент подразделения Gemalto на Ближнем Востоке и в Африке. — В Саудовской Аравии впервые произведено развертывание нашей технологии мгновенного выпуска карт в терминалах самообслуживания. С момента ее введения в январе количество карт, которые были выпущены таким способом, уже увеличилось в три раза».