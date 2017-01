VMware: цифровые рабочие пространства помогают быстрее использовать новые источники доходов

Компания VMware установила, что более половины компаний региона EMEA (51%), успешно реализовавших проекты внедрения цифровых рабочих пространств, стали быстрее находить и монетизировать новые источники доходов. Данные получены благодаря глобальному исследованию VMware State of the Digital Workspace Report, в ходе которого были опрошены более 1200 бизнес- и ИТ-руководителей, практиков и авторитетных экспертов, сообщили, CNews в VMware. Согласно результатам опроса, 57% предприятий, трансформировавших цифровые рабочие пространства, отмечают повышение производительности труда мобильных сотрудников, 54% — повышение удовлетворенности пользователей деятельностью ИТ-департаментов, 47% — улучшения в области безопасности устройств, рабочих столов и приложений.

Почти половина (49%) бизнес- и ИТ-руководителей региона EMEA отметили значительное сокращение общих административных расходов после успешной реализации инициатив в области цифрового рабочего пространства. Кроме того, 52% респондентов отмечают фактическое сокращение затрат в целом. По словам представителей VMware, такой экономический эффект вызван сочетанием нескольких факторов, самыми важными из которых являются: более быстрый запуск приложений (34%), повышение безопасности рабочих столов и мобильных устройств (29%) и производительности труда конечных пользователей (28%).

«С наступлением 2017 года отрасль переходит на новый уровень развития корпоративной мобильности. На этом этапе предприятиям необходимо обеспечивать доступ к приложениям и ресурсам для всех типов конечных пользователей, заказчиков и партнеров с любого подключенного устройства, — считает Ян Эванс (Ian Evans), вице-президент подразделения вычислений для конечных пользователей в регионе EMEA, VMware. — Данные отчета State of the Digital Workspace Report свидетельствуют о том, что лидеры бизнеса и ИТ понимают, какие ощутимые преимущества цифровые рабочие пространства могут дать их компаниям. Принцип потребительской простоты в сочетании с безопасностью корпоративного уровня, который применяется в решении VMware для цифровых рабочих пространств VMware Workspace ONE, позволяет создать простую платформу. Она поможет заказчикам из любой отрасли на их пути цифровой трансформации».

Поскольку цифровая трансформация является приоритетом для многих компаний, пробел между потенциалом цифровых рабочих пространств и тем, чего бизнес уже достиг за последний год, постепенно сокращается. Несмотря на это, менеджеры по-прежнему видят некоторые факторы, препятствующие внедрению цифровых рабочих пространств. Главным барьером респонденты назвали опасения относительно безопасности (43%). Далее следуют нехватка бюджета (38%) и навыков, необходимых для внедрения решения (25%).

При этом, согласно результатам исследования, почти половина представителей компаний в EMEA (46%) воспринимают цифровые рабочие пространства в качестве способа снизить риски безопасности и несоответствия нормативным требованиям. Помимо этого, в качестве главных технологий, которые должны непременно присутствовать в цифровых рабочих пространствах, ИТ-лидеры EMEA назвали программное обеспечение для управления мобильными устройствами (38%) и рабочими пространствами (35%). Программное обеспечение для управления идентификацией пользователей также оказалось в верхней части этого списка: 37% респондентов из предприятий финансового сектора отметили необходимость такого решения.

«Мобильность позволила нам трансформировать бизнес-процессы. Теперь наша команда может меньше времени проводить в офисе, поскольку у них есть инструменты для удаленной работы. Удаленный доступ также увеличил производительность труда сотрудников», — заявил Жюльен Замора (Julien Zamora), глава подразделения маркетинга и продаж компании Essilor France.

«Используя мобильные решения, мы смогли на 75% уменьшить операционные расходы на каждое приложение. Для нас и наших заказчиков это огромная экономия, — подчеркнул Кай Лёбих (Kai Löebig), глава службы управления инфраструктурой рабочих мест компании Deutsche Bahn AG. Также значительно сократилось число пользовательских инцидентов — с 2100 до 210 в месяц — этот показатель улучшился в 10 раз. Теперь ИТ-команды могут тратить меньше времени на техподдержку и сосредоточиться на инновациях».

Об отчете State of the Digital Workspace Report

Исследование о состоянии цифровых рабочих пространств VMware 2016 State of the Digital Workspace Report было проведено в июле 2016 г. Оно рассматривает внедрение цифровых рабочих пространств в международных организациях из различных отраслей. Данные получены в результате опроса 1263 бизнес-руководителей и влиятельных ИТ-специалистов. Эти данные позволили оценить мировой прогресс перехода от клиент-серверной эпохи к эпохе мобильности и «облаков», отметили в VMware.