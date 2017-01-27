NEC представила InfinityBoard для творческой и совместной работы

NEC Display Solutions анонсировала многофункциональное дисплейное решение InfinityBoard, разработанное для потребностей бизнеса в мощных интерактивных системах и оснащении переговорных комнат. Как рассказали CNews в компании, InfinityBoard представляет модульную и гибкую платформу для повышения эффективности и производительности при проведении любого рода совещаний, может использоваться для проведения видеоконференций, творческих мозговых штурмов, презентаций и коллективной работы.

Построенное на основе 65” и 84” широкоформатных дисплеев с сенсорной технологией Inglasstm Touch и разрешением UHD, решение InfinityBoard обеспечивает работу и использование пассивного пера – подобно бумаге. Это позволяет пользователям проявлять свои творческие способности с помощью касаний пальцев и пера. Благодаря беспиксельной визуализации UHD это решение также предлагает лучшие в своем классе параметры отображения, даже когда пользователи находятся в непосредственной близости от дисплея.

Большая поверхность дает пользователям возможность создавать контент, аннотировать его, а также импортировать и экспортировать контент благодаря в поставляемому приложению «белой доски». С помощью нового программного обеспечения для совместной работы InfinityBoard поддерживает беспроводные презентации, взаимодействия «экран-устройство» и «экран-экран». Эти функции превращают InfinityBoard в важный и удобный инструмент для новых и современных методов мультисенсорной работы. Благодаря возможностям NEC MultiPresenter® дисплеи также поддерживают инициативы BYOD, позволяя пользователям беспроводным способом передавать на экран, что находится на их телефонах, планшетах или ноутбуках.

«InfinityBoard усиливает позиции NEC на рынке технологий отображения информации - мы предоставляем заказчикам открытые, модульные и независимые от программного обеспечения решения, - сказала Даниэла Дексхеймер (Daniela Dexheimer), менеджер по продуктам NEC Display Solutions Europe. - Устраняя барьеры для быстрого подключения, InfinityBoard поощряет совместную работу, способствует повышению производительности и мотивирует сотрудников мыслить вне привычных границ, что в конечном счете дает компаниям преимущество над конкурентами».

Интерактивные дисплеи InfinityBoard обеспечивает комфорт для видеоконференций благодаря сочетанию встроенной управляемой программным обеспечением камеры Huddly высокого разрешения с углом обзора 120°, высококлассных динамиков SEAS и опциональных беспроводных микрофонов для видеоконференций под названием TeamConnect от Sennheiser. Дополнительный комфорта дает регулировка высоты, которая гарантирует, что каждый пользователь сможет удобно работать с InfinityBoard независимо от своего роста. Кроме того, модульный встраиваемый ПК (Open Pluggable Specification, OPS) Slot-in PC с операционной системой Windows 10 делает решение от NEC очень гибким, поддерживающим конкретные приложения для конференций приложения и обновления для будущей модернизации.

В мае 2017 г. продажи InfinityBoard стартуют в Великобритании и некоторых странах Европы, в регионе EMEA в широкую продажу решение выйдет в сентябре.