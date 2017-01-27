Микросхемы «Микрона» получили статус продукци отечественного производства 1 уровня

«Микрон» объявил о том, что министерство промышленности и торговли РФ подтвердило соответствие разработанных НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) и производимых «Микроном» интегральных микросхем К5016ХС2 (MIK51AB72D) и К5016ТС01-04Д/Б (MIK51AB144D-04) требованиям, предъявляемым к интегральным схемам российского производства первого уровня. Как рассказали CNews в компании, микросхемы предназначены для использования в системах защищенного доступа, предъявляющих высокие требования к уровню защиты информации.

Интегральная микросхема первого уровня К5016ХС2 с 2015 г. используется «Гознаком» для изготовления паспортно-визовых документов граждан РФ нового поколения (биометрические загранпаспорта) с бесконтактным интерфейсом, поддержкой российских и международных стандартов криптографии. Интегральная микросхема первого уровня К5016ТС01-04Д/Б с расширенной памятью планируется к использованию в различных государственных электронных идентификационных документах: удостоверении личности гражданина РФ, удостоверении военнослужащего, биометрическом загранпаспорте, полисе ОМС, электронном водительском удостоверении и др.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ присвоило статус интегральной схемы российского производства первого уровня микросхеме К5016ВГ1 (MIK51SC72D), которая изготавливается на «Микроне» и используется при создании отечественных банковских карт НСПК «Мир».

Микрочипы «Микрона» полностью разработаны в НИИМЭ и соответствуют всем российским и международным требованиям к защите информации: аппаратные и программные составляющие интегральных микросхем предусматривают поддержку многочисленных стандартов шифрования, имеют многоуровневую систему пассивной и активной защиты от несанкционированного чтения и модификации информации, зондирования внутренних компонентов и сигнальных линий. Их использование в государственных электронных документах обеспечивает надежное хранение персональных данных и информационную безопасность граждан.

Генеральный директор НИИМЭ, академик РАН Геннадий Красников отметил: «Многие микросхемы иностранного происхождения имеют вредоносные недекларированные возможности, которые закладываются еще на этапе их проектирования или создания IP-блоков, что делает небезопасным их использование в государственных системах. За последние несколько лет мы разработали новые технологии, укрепив отечественную микроэлектронную научную школу, и уже владеем полным циклом разработки и создания интегральных микросхем, гарантируя стабильную работу наших изделий в стратегических государственных проектах».

Генеральный директор «Микрона» Гульнара Хасьянова заявила: «Микрон» последовательно подтверждает свой статус ответственного производителя отечественной элементной базы для реализации крупных государственных проектов в различных отраслях экономики. Микросхемы «Микрона», уже получившие статус продукции российского производства первого уровня, полностью закрывают все потребности существующих и перспективных проектов, связанных с внедрением государственных электронных документов и развитием банковской сферы. В ближайшее время мы планируем получить подтверждение статуса интегральных схем российского производства первого уровня для наших RFID-чипов и микроконтроллеров, используемых в транспортных приложениях, маркировке товаров и в системных проектах в области интернета вещей».

По данным Acuity Research, количество ежегодно выпускаемых e-ID в мире будет стремительно увеличиваться: c 600 млн шт. в 2015 г. до 740 млн шт в 2018 г. – тогда в мире будет насчитываться уже 3,5 млрд. электронных документов. Как прогнозирует мировой производитель Gemalto, только в Европе к 2018 г. обладателями e-ID станут 150 млн человек - 30% населения региона. Стремительно вырастет, по данным Juniper Research, и количество мобильных устройств с функциями биометрии: со 160 млн шт. в 2016 г. до 760 млн шт. в 2022 г.