Kyocera Document Solutions представила в России новые лазерные устройства Ecosys

Kyocera Document Solutions официально представила в России новые линейки компактных цветных и черно-белых лазерных печатных устройств серий Ecosys m5526cdw и m2640idw. Как рассказали CNews в компании, новые устройства отвечают высоким требованиям современного офиса, их высокая производительность и компактные габариты подходят для средних и малых рабочих групп.

На новых моделях Kyocera установлены компоненты с увеличенным сроком службы, отвечая общей концепции замены лишь тонера, а не барабана и блока проявки ранее заданного срока. Это обеспечивает ресурс устройства до 100 тыс. страниц, что позволяет не менять все критические компоненты на протяжении всего срока службы устройства. Поддержка беспроводной печати для устройств на платформах Android и Apple iOS. С помощью специального приложения Kyocera MyPanel пользователям предоставляется удобный и простой доступ к управлению устройствами со своих смартфонов. Благодаря бескартриджной технологии, обеспечивается снижение затрат на расходные материалы и низкое воздействие на окружающую среду.

Учикура Масаказу, генеральный менеджер Kyocera Document Solutions Russia отметила: «Компания Kyocera внимательно относится к потребностям своих клиентов, предлагая только лучшие решения. В новых печатных устройствах были реализованы передовые технологии, позволявшие обеспечить привлекательные характеристики для потребителей».

Новая линейка цветных лазерных устройств серии Kyocera 5526cdw, сочетающих качество цветной печати с низкими затратами на эксплуатацию, включает: четыре компактных принтера и четыре МФУ «4-в-1» (принтер, сканер, копир и факс). Все модели подходят для больших объемов работ дома и в офисе и обеспечивают максимальный доступ к бизнес-функциям. Отличительной особенностью моделей является увеличенная скорость печати (до 26 стр. в мин.), а во флагманской модели M5526cdn увеличенный ресурс цветного тонера, рассчитанного на печать до 3000 страниц.

Новая линейка цветных МФУ Kyocera включает принтеры P5026cdn; P5026cdw; P5021cdn; P5021cdw, МФУ (4-в-1) M5526cdn; M5526cdw; M5521cdn; M5521cdw.

Новая серия черно-белых лазерных устройств m2640idw состоит из четырех МФУ «4 в 1» (M2640idw, M2540dn, M2735dw, M2635dn), двух МФУ «3 в 1» (M2040dn, M2135dn) и четырех принтеров (P2040dw, P2040dn, P2235dw, P2235dn). Особенностями новых моделей являются компактные размеры, и вес, уменьшенные по сравнению с предыдущими моделями на 22%. Обеспечен низкий уровень шума, за счет сокращения вентиляторов охлаждения с 4 до 1. Улучшена работа с бумагой, включая дуплексное сканирование. Увеличена скорость печати (до 40 стр. в мин. у старших моделей и до 35 стр. в мин. у младших моделей). Качество отпечатка стало еще более высоким с разрешением 1200 x 1200 dpi.

Для модели M2640idw стала доступна функция HyPАS (Hybrid Plаtform fоr Advаnced Sоlutions) – эта платформа предназначена для разработки индивидуального ПО под задачи заказчика. Основой HyPАS являются технология Web Service и гибридная технология, созданная на базе Java-программирования. Решения позволяют взаимодействовать с внешними серверами и использовать встроенные приложения. HyPАS даёт возможность сделать документооборот предприятия более эффективным, за счёт настройки функций копирования, дополнительных опций интерфейса и автоматизации рабочих процессов.

Кирилл Ушаков, менеджер по продукции Kyocera Document Solutions Russia, отметил: «Серия лазерных устройств Kyocera – это лучшее сочетание широкого функционала и низкой стоимости владения. Инженеры компании обеспечили максимальную привлекательность моделей в соответствии с потребностями клиентов. Представленные модели отличаются высокой надежностью, компактностью, являясь идеальным решением для малого и среднего бизнеса».

Все модели новых линеек устройств уже поступили в продажу.