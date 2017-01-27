«Кронштадт» выполнила ОКР по «е-Навигации» в рамках федеральной целевой программы

Группа «Кронштадт» отчиталась перед Министерством транспорта РФ о выполнении ОКР «е-Море», выполняемой в интересах и по заказу Минтранса в 2016 г. в рамках второго этапа ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». Группа разработала проект плана создания и развития «е-Навигации» на морском и внутреннем водном транспорте в РФ, с распределением функций между заинтересованными российскими ведомствами, разработала технический проект на создание тестовой акватории и приступила к его реализации, сообщили CNews в «Кронштадте».

На научно-техническом совете Министерства, состоявшемся в Москве в декабре 2016 г., были подведены итоги выполнения группой работ по повышению безопасности судоходства на водных путях РФ и оптимизации морских и речных перевозок благодаря внедрению технологий «е-Навигации» на территории России. Целью ОКР «е-Море», выполненной компанией в 2016 г., стало создание тестовой акватории, обеспечивающей всестороннюю проверку и отработку разрабатываемых навигационных, связных, информационных систем и комплексов судовой и береговой иерархической инфраструктуры в рамках глобальной концепции «е-Навигации».

Важным этапом работ, выполненных группой «Кронштадт» в 2016 г., стал анализ огромного массива специализированных данных: были изучены существующие и перспективные навигационные и информационные системы и технологии, а также системы связи, применяемые на морском и внутреннем водном транспорте в РФ в целом и на планируемой тестовой акватории, также был проанализирован международный опыт внедрения концепции «е-Навигации» на морских акваториях и внутренних водных путях и международное законодательство.

В 2016 г. был сделан первый шаг по созданию тестовой акватории в границах Восточной части Финского залива, реки Невы, Ладожского озера и части реки Свирь.

В рамках проекта компания поставила 2 рабочих места системы «е-Навигации» (дублера системы управления движением судов) для морского и речного береговых сегментов тестовой морской акватории. Первый был установлен в центре управления прибрежной СУДС «Раскат» в Петродворце. Второй — на базе ФБУ «Администрация «Волго-Балт» в Шлиссельбурге.

Судовой сегмент тестовой акватории также включал морскую и речную составляющие, представляющие собой 7 морских и 5 речных комплектов ЭКНИС/СОЭНКИ (электронно-картографическая навигационно-информационная система/система отображения электронных навигационных карт и информации), адаптированных для решения задач «е-Навигации». Кроме того, для лоцманов ФГУП «Росморпорт» и ФБУ «Администрация «Волго-Балт» было поставлено 10 адаптированных лоцманских комплектов.

Для обеспечения непрерывного мониторинга уровня воды было поставлено 2 опытных образца онлайн автоматизированных уровнемерных постов, передающих информацию о текущем уровне воды на рабочее место «е-Навигации» для ВВП. Также в поставку были включены 2 синтетических АИС СНО (автоматизированная идентификационная система, средства навигационного оборудования) — речные буи, передающие информацию о своем местоположении и текущих параметрах по каналам GSM и Iridium SBD.

Генеральный директор группы «Кронштадт» Армен Исаакян подчеркнул, что «в ходе выполнения ОКР “е-Море” мы впервые в России провели всесторонний детальный анализ существующих и перспективных технологий, применяемых на морском, внутреннем транспорте РФ и в мире, на предмет реализации концепции “е-Навигации” и предложили Министерству транспорта РФ пути ее реализации. Надеюсь, что большой практический опыт и научно-технический потенциал группы “Кронштадт” позволят компании продолжить сотрудничество с государством в реализации этого масштабного проекта».