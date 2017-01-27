Fujitsu: Устаревающие технологии создают препятствия на пути цифровой трансформации

Согласно данным исследования, проведенного Pierre Audoin Consultants (PAC) по заказу Fujitsu, устаревшие технологии являются основной причиной, по которой европейские компании не могут воспользоваться всеми преимуществами цифровой трансформации. Среди более 500 ИТ-директоров и руководящих сотрудников крупных компаний из различных секторов экономики, включая производство, розничную торговлю, услуги, здравоохранение и банковские услуги, из Финляндии, Германии, Испании, Швеции, Великобритании и Ирландии, опрошенных PAC в ноябре 2016 г., более половины респондентов (57%) призналось, что их ИТ-инфраструктура подвергается большой нагрузке в связи с внедрением новых цифровых технологий.

Исследование было проведено по заказу Fujitsu с целью определить тенденции в области использования ИТ-сервисов и бизнес-приложений в европейских странах. Особое внимание было уделено технологическим сложностям, с которыми сталкиваются заказчики при реализации проектов цифровой трансформации: будущие тенденции и стратегии, связанные с инвестированием средств в ПО SAP и Oracle, способы преобразования устаревшей инфраструктуры и оптимизации продуктивности сотрудников.

В ходе исследования был выявлен высокий уровень неподготовленности компаний – несмотря на то, что цифровая трансформация предоставляет множество возможностей для развития бизнеса, активное внедрение цифровых технологий не стало основным приоритетом для компаний. Fujitsu и PAC выяснили, что всего 10% компаний считают себя лидерами в области цифровой трансформации, и всего 17% полагают, что внедрение цифровых технологий является вопросом жизни и смерти для бизнеса; 42% участников опроса считают, что хотя новые технологии имеют большое значение, другие вопросы, включая экономические, имеют куда более важны.

Рави Кришнамурти (Ravi Krishnamoorthi), старший вице-президент, руководитель подразделения сервисов и бизнес-приложений компании Fujitsu в регионе EMEIA, отметил: «Удивительно, что такое небольшое количество компаний в настоящий момент пользуется всеми преимуществами цифровой трансформации. Обнадеживает только то, что в ближайшие 1-3 года ситуация изменится. Мы ожидаем, что компании будут все более активно переносить рабочие нагрузки и приложения в облачные среды и предпримут соответствующие шаги для того, чтобы увеличить не только динамичность работы, но и эффективности своих ИТ-бюджетов. Тем временем, многие организации продолжают работать, используя программное обеспечение, разработанного десятки лет назад, которое уже не способно справиться с современными задачами».

Ник Майес (Nick Mayes), директор по исследованиям компании PAC, сказал: «Проблема, с которой сталкивается большинство крупных организаций, заключается в том, что они не были созданы для работы в эру цифровых технологий. Многие компании сделали соответствующие шаги, чтобы исправить ситуацию, но они продолжают сталкиваться с конкуренцией со стороны новых компаний, которые только что вышли на рынок, но относятся к «цифровому поколению». Для сохранения конкурентоспособности требуется преобразовать свою технологическую инфраструктуру, начиная серверами, заканчивая корпоративными и офисными приложениями. Но ИТ-директоры часто не знают, какие технологии эффективнее других. И дело не ограничивается развертыванием «правильной» инфраструктуры; многие компании начинают понимать, что до тех пор, пока сотрудники не будут вовлечены в процесс трансформации, им не помогут даже самые лучшие стратегии».

Технологические и культурологические вопросы возглавляют список факторов, тормозящих цифровую трансформацию: устаревающие технологии и инфраструктуры, сложность интеграции цифровых решений в традиционные системы и сложности, связанные с изменениями культуры. Согласно респондентам, традиционные приложения рассматриваются в качестве «обузы», оказывающей негативное влияние на динамичность ведения бизнеса. Также в качестве тормозящих факторов называется нехватка ИТ-бюджета для поддержки внедрения инноваций.

Исследование выявило значительные изменения, которые произойдут в ближайшие три года. В настоящий момент только 20% участников опроса перенесли более половины своих приложений в облачные среды; однако, эта цифра увеличится более чем в два раза в ближайшие три года. Автоматизация роботизированных процессов, скорее всего, ускорится в 2017 г., что позволит увеличить скорость и надежность работы.

SAP S/4HANA – самая выдающаяся инновация за все время создания программных бизнес-продуктов компании SAP. Выйдя за пределы возможностей проверенной временем интегрированной системы управления предприятием на базе платформы SAP HANA, SAP коренным образом изменила принципы работы основных систем. С выходом пакета программ следующего поколения практически все компании, которые используют продукты SAP и приняли участие в опросе, считают, что эти платформы продолжат играть важную роль при переходе компаний на цифровые технологии. Согласно исследованию, 2017 год станет знаменательным годом по показателям внедрения платформы SAP S/4HANA – практически 40% респондентов планируют в ближайшие 12 месяцев запустить проекты по оптимизации существующих процессов и снижению текущих расходов. Платформа SAP S/4HANA позволяет увеличить продуктивность работы и реализовать новые бизнес-модели в условиях эпохи цифровых технологий.

По мере того, как компании из всех секторов экономики переходят на облачные приложения для повышения динамичности работы, у них возникает необходимость в программной архитектуре для поддержки трансформации. Участники опроса, которые в настоящий момент развертывают приложения Oracle, считают их очень важными для реализации цифровых стратегий компаний. 21% респондентов уже развернули приложения Oracle, и практически в два раза больше компаний планируют реализовать такой проект в ближайшие 12 месяцев. Кроме того, никто из орошенных не планирует перейти на альтернативные решения других разработчиков. Тем не менее, развертывание новых приложений не обходится без сложностей – практически половина компаний заявила об отсутствии необходимых знаний и навыков в рамках компании.

Последнее время, при реализации проектов цифровой трансформации компании уделяли основное внимание исключительно технологиям. Однако, если в компании нет соответствующей структуры или культуры для удовлетворения развивающихся потребностей рынка, успех от внедрения самых передовых технологий будет недолгим. И большинство респондентов это хорошо понимают. Тем не менее, в настоящий момент только 6% компаний развернули полностью интегрированные инструменты для совместной работы и поддержания продуктивности, и их сотрудники могут эффективно использовать внедренные компаниями технологии. Большинство компаний сможет воспользоваться всем потенциалом этих инструментов только в будущем. Компании планируют в первую очередь предложить эти инструменты сотрудникам, работающим с заказчиками. Это может гарантировать, что их проекты цифровой трансформации ориентированы исключительно на потребности заказчиков.