Бразильская BRB Card выбрала Gemalto для мобильных маркетинговых кампаний

Gemalto объявила о том, что была выбрана BRB Card для поставки своей системы мобильного маркетинга Mobile Engagement and Monetization более чем для 400 тыс. пользователей в Бразилии. BRB Card ─ эта организация, занимающаяся выпуском карт, которая непосредственно связана с государственным банком Бразилии (BRB Bank). Инновационный канал передачи смарт-сообщений в значительной степени улучшает качество связи и степень удовлетворенности клиентов, позволяя пользователям мобильных устройств давать свое согласие на получение рассылки по подписке, чтобы участвовать в высококачественном интерактивном общении и получать информацию о различных акциях, проводимых BRB.

BRB Card будет использовать решение компании Gemalto для связи и укрепления взаимоотношений с клиентской базой, охватывающей в основном государственных служащих, которые получают заработную плату через BRB. Данное решение обеспечивает рассылку по подписке интерактивных и интуитивно понятных текстовых сообщений, которые сразу отображаются на экране устройства, находящегося в режиме ожидания. Пользователи могут сразу читать получаемые сообщения и затем либо вступать в диалог, либо отклонять его простым нажатием на экран.

Цель сервиса ─ максимально увеличить количество пользователей, получающих рассылку по подписке, обеспечивая BRB Card привилегированный доступ к своим клиентам для проведения мобильных маркетинговых кампаний в будущем (связанных с выплатой кредита, разблокированием кредитной карты, исследованием степени удовлетворенности пользователей, страхованием). Данный сервис объединен с крупнейшими операторами мобильной связи в Бразилии, что позволяет обеспечить единый механизм взаимодействия с пользователем для всех клиентов BRBCARD, независимо от модели их телефонов или поставщика услуг мобильной связи.

«Компания Gemalto также будет предоставлять услуги по управлению организацией кампаний и их аналитикой, чтобы максимально содействовать успеху наших программ и дать нам возможность сосредоточиться на расширении спектра услуг для наших постоянных клиентов, которые полагаются на нас при получении зарплаты, а также пользуясь прочими услугами. Кроме того, мы сможем ориентироваться на новых потребителей, обладающих особыми потребностями, например, на молодых пользователей поколения 2000-х, – сказал Умберто Августо Коэльо (Humberto Augusto Coelho), директор подразделения BRB Card по продукции и технологии. ─ Взаимодействие с клиентами является центром нашего существования, и это решение будет способствовать укреплению и развитию нашей базы данных».

«Поскольку уровень использования мобильных устройств достигает в Бразилии 114%, BRB Card эффективно использует возможности, предоставляемые каналом передачи смарт-сообщений, чтобы оптимизировать управление своей маркетинговой стратегией на основе рассылки по подписке, вести диалоги с клиентами и улучшать продвижение услуг, – сказал Родриго Серна (Rodrigo Serna), президент подразделения Gemalto в Латинской Америке. ─ Решение Mobile Engagement and Monetization от компании Gemalto обеспечивает более высокие результаты по сравнению с SMS-кампаниями и предлагает более совершенные стратегии для проникновения в различные сегменты рынка, чтобы повысить актуальность сообщений, адресованных определенным группам потребителей».