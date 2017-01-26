«Вокорд» создал версию «Вокорд Видеоэксперт» для страхового рынка

Российская компания «Вокорд» — разработчик и производителей интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; резидент фонда «Сколково») создала специализированную версию программного продукта «Вокорд Видеоэксперт» для страхового рынка. Об этом CNews сообщили в «Вокорд».

Отечественный профессиональный программный продукт для детального системного анализа фото- и видеоматериалов «Вокорд Видеоэксперт» позволяет проводить комплексную экспертизу цифровых материалов, на основании которых страховые компании принимают решение о страховой выплате при наступлении страхового случая (дорожно-транспортного происшествия или другого).

С помощью программного комплекса «Вокорд Видеоэксперт» эксперты страховых компаний проводят комплексные исследования предоставленных фото- и видеозаписей, полученных, в том числе, с помощью мобильных приложений, позволяющих фотографировать повреждения и передавать данные в АИС ОСАГО.

Согласно правилам оформления европротокола, после наступления ДТП и фиксации его обстоятельств в страховую компанию необходимо предоставить подтверждающие фото- и/или видеозаписи с места происшествия. Предоставляемые материалы обязательно должны содержать государственные номера ТС участников и свидетелей, места явных повреждений ТС, взаиморасположение ТС относительно объектов дорожной разметки.

«Вокорд Видеоэксперт» сертифицирован для проведения исследований фото- и видеоконтента. Программный комплекс позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме выявлять факты монтажа и подделок (внесены ли в оригинальный материал какие-либо изменения).

В новом релизе «Вокорд Видеоэксперт» добавлена дополнительная опция распознавания лиц на видео. Также расширен сервис определения подделок, который позволяет определять удаление, замену или перестановку кадров в пределах одной видеопоследовательности; выявлять вставку кадров из другой видеопоследовательности и фотомонтаж внутри одного кадра, определять изменение частоты кадров и замену оригинальных кадров дублями, а также перекодирование кадров.

«Вокорд Видеоэксперт» имеет широкий функционал для проведения сложных профессиональных исследований и полностью удовлетворяет потребность в сертифицированных инструментах для проведения экспертиз в страховых компаниях, утверждают в «Вокорд». Данный программный продукт в силу своих пользовательских качеств облегчает работу экспертов страховых компаний по выявлению фактов подлога цифрового контента и мошенничества для получения страхового возмещения в рамках обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО) или добровольного страхования автомобиля (КАСКО), подчеркнули в компании.