Mail.Ru Group выходит на рынок «горячего» хранения данных

Mail.Ru Group запускает «горячее хранилище» (Hotbox) на базе «Облака для бизнеса». Продукт создан для тех, у кого есть потребность не только в хранении, но и раздаче большого количества файлов: в первую очередь, для владельцев посещаемых медиасервисов, онлайн-СМИ и сайтов с UGC-контентом, а также разработчиков мобильных приложений, сообщили CNews в Mail.Ru Group. Сервис запускается в бета-режиме, компании приглашаются участие в закрытом тестировании.

«Горячее хранилище» предназначено для нагруженных сервисов, работа которых требует хранения и раздачи цифрового контента, и избавит бизнес от необходимости создавать под это собственную инфраструктуру. Ключевые особенности нового сервиса — неограниченная масштабируемость, простота администрирования и высокая доступность. Дата-центры Mail.Ru Group расположены на территории РФ, что обеспечивает соответствие российскому законодательству и удобство работы с юрлицами, а также более высокую скорость ответа по сравнению с международными конкурентами, подчеркнули в компании.

По утверждению Mail.Ru, благодаря совместимости с API Amazon S3 переход на «горячее хранилище» будет простым и займет у технического специалиста минимум времени. На время бета-тестирования сервис предоставляется бесплатно, а после официального запуска его участники получат специальные тарифы. Пользователь сможет выбрать удобную и выгодную ему систему тарификации — по объему занимаемого места, количеству операций загрузки или запросов к хранилищу.

В отличие от «холодного хранилища», запущенного в конце прошлого года и ориентированного на хранение архивов и бэкапов, «горячее» создано, в первую очередь, для владельцев посещаемых медиасервисов, онлайн-СМИ и сайтов с UGC-контентом, а также разработчиков мобильных приложений, пояснили в компании.

«В первые дни после запуска бета-версии “холодного хранилища” мы получили почти тысячу заявок от бизнесов. Вместе с запросами на Icebox были и заказы на хранение горячих данных, что лишний раз говорит о востребованности услуги. Мы рассчитываем на то, что новая линейка инфраструктурных проектов платформы “Mail.Ru для бизнеса” составит достойную конкуренцию западным решениям и привлечет бизнес-аудиторию простотой использования и возможностью добиться заметной экономии», — отметил руководитель направления облачных и бизнес-сервисов подразделения «Почта и портал» Mail.Ru Егор Ганин.

Ознакомиться с возможностями нового сервиса и оформить заявку на доступ к бета-версии можно по адресу biz.mail.ru/hotbox.