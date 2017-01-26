Konica Minolta запускает серию монохромных МФУ bizhub 558

Konica Minolta объявила об обновлении линейки оборудования для офисной печати и запускает новую серию многофункциональных устройств (МФУ) bizhub 558, в которую входят четыре монохромные печатные системы формата A3 производительностью от 30 до 55 стр./мин. Как рассказали CNews в компании, новинки отличаются высоким уровнем надежности, предлагают широкий спектр возможностей и режимов финишной обработки. Аппараты bizhub 308 и bizhub 368 заменяют bizhub 284e и 364e в январе, а старшие МФУ серии – bizhub 458 и 558 – станут доступны для заказа весной этого года.

9-дюймовая емкостная панель управления с поддержкой мультитач обеспечивает удобство работы с МФУ. Панель управления и драйвер печати любого из устройств новой серии можно адаптировать под индивидуальные запросы клиента за счет различных возможностей кастомизации интерфейсов. Широкий выбор опций финишной обработки и гибкость их настройки позволяют пользователям создавать разнообразные печатные материалы самостоятельно и в сжатые сроки, а подающие кассеты большой ёмкости обеспечивают работу без частых перерывов на пополнение бумаги.

Поддержка Wi-Fi, Bluetooth LE, NFC и облачных решений обеспечивает отличную интеграцию с мобильными устройствами, благодаря чему пользователи могут легко управлять МФУ и процессом печати и копирования со своих смартфонов и планшетов.

Преимущества новых МФУ особенно ощутимы в проектах аутсорсинга печати OPS (Optimized Print Services), где в единую среду интегрированы программные решения и устройства разных категорий, например, полноцветные или монохромные устройства формата А3 и компактные аппараты формата A4. Новые bizhub 308/368/458/558 были разработаны в соответствии с принципом «Знаешь одно устройство – можешь работать со всеми», благодаря этому пользователи, имеющие опыт работы с интерфейсом Konica Minolta, смогут легко перейти на любое другое МФУ bizhub.

«Серия bizhub 308/368/458/558 сочетает исключительные производительность и надёжность с широкими возможностями индивидуальной настройки и подключения к внешним устройствам и хранилищам данных. Это отличный вариант как для крупных компаний, так и для небольших и средних офисов, которым необходима экономичная печать черно-белых документов в больших объёмах – государственным и муниципальным учреждениям, страховым компаниям и банкам, – сказала Жанин Радмахер, продакт-менеджер Konica Minolta Business Solutions Europe. – Новые функции и интуитивное управление МФУ упрощают выполнение стандартных офисных операций и делают работу сотрудников комфортнее и эффективнее».