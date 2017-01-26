Brain4Net и DEPO Computers объявили о стратегическом технологическом партнерстве

Brain4Net, разработчик программного обеспечения для модернизации сетей на базе SDN и NFV, и DEPO Computers объявили о стратегическом технологическом партнерстве, целью которого является предоставление операторам связи, сервис провайдерам и корпоративным заказчикам высокопроизводительных SDN/NFV решений российского производства. Как рассказали CNews в компании, Brain4Net и DEPO Computers объединяют усилия для построения коммуникационных решений нового поколения на базе российских технологий, полностью соответствующих требованиям российских заказчиков в рамках реализации принятого в нашей стране курса на импортозамещение в сфере ИКТ.

В рамках сотрудничества будет обеспечена полная совместимость компонентов B4N Service Platform и инфраструктурных решений DEPO Computers. Использование открытых протоколов и широкий выбор моделей ИКТ-оборудования российского производства позволяют построить современную распределенную сеть передачи данных (РСПД) с нуля. Кроме этого, решения партнеров позволяют обеспечить поэтапную модернизацию существующих сетей передачи данных.

Ряд моделей оборудования DEPO Computers прошло тестирование на совместимость с B4N Service Platform, включая высокоскоростной коммутатор DS 6040 AX с 4 портами 1Gb RJ-45: высокая производительность обеспечивается благодаря использованию процессора Intel Atom, 8 Гб памяти и 2-х дисков SSD или HDD. В качестве дополнительной опции предлагается комплект для монтажа в стойку; высокоскоростной коммутатор DS 6141 AK высотой 1U для установки в стойку с 6 портами 1Gb RJ-45: высокая производительность обеспечивается благодаря использованию процессора Intel Atom, до 16 Гб памяти, 1 карты CF до 128Мб и 2-х дисков SSD или HDD; двухпроцессорный сервер DEPO Storm 3400 A1в корпусе 1U на отечественной платформе DEPO с возможностью размещения максимального количества процессоров/ядер в серверной стойке: архитектура сервера оптимизирована для решения задач, требующих высокой плотности размещения вычислительных ресурсов. Сервер оборудован двумя слотами для установки плат расширения с внешним доступом и тремя слотами, расположенными внутри корпуса. Это предоставляет заказчикам уникальные возможности по расширению функционала сервера и упрощает его модернизацию в процессе эксплуатации. Благодаря наличию двух сетевых интерфейсов 10 Гб/с формата SPF+ сервер готов к подключению «из коробки» к высокоскоростным сетям передачи данных.

Оборудование DEPO Computers полностью раскрывает функциональные возможности B4N Service Platform, комплексного решения Brain4Net для модернизации сетевой инфраструктуры операторов связи и распределенных корпоративных сетей на базе технологий SDN и NFV и позволяет предложить заказчикам Carrier Ethernet Transport - построение сервисно-ориентированной инфраструктуры Metro-сетей, готовой быстро адаптироваться под требования клиентов и различные типы трафика (L2/L3 VPN, VoIP, IPTV, трафик MBH и др.), SD-WAN Transport – управления инфраструктурой РСПД, решение подходит для крупных территориально-распределенных предприятий с протяженной сетью, охватывающей различные регионы страны, vCPE Starter Kit - решение для быстрого запуска различных виртуальных сервисов по модели vCPE.

Коммутаторы DEPO Switch поддерживают инсталляцию B4N SwitchOS для x86 виртуального OpenFlow-коммутатора, реализующего функции высокоскоростной обработки трафика в виртуальных средах. Благодаря использованию библиотек DPDK и патентованных алгоритмов Brain4Net комплексное решение позволяет добиться скорости обработки трафика операторского класса.

Сервер DEPO Storm 3400A1 может использоваться для управления распределённым парком коммутаторов за счёт установки компонент B4N Service Platform.

Решения Brain4Net – DEPO Computers разработаны и производятся в РФ, сервисная поддержка предоставляется на всей территории России. Обеспечивается высокий уровень совместимости компонент решений за счет использования открытых протоколов и технологий, обеспечивается повышение уровня автоматизации, гибкости, масштабируемости и отказоустойчивости сети и сокращение операционных затрат.

«DEPO Computers обладает большим опытом технологического партнерства с ведущими мировыми и российскими ИТ-компаниями. Это позволяет нам разрабатывать и предлагать заказчикам эффективные решения, доступные по цене и не уступающие по своим возможностям зарубежным аналогам. В 2016 году мы вывели на рынок линейку российских коммутаторов DEPO Switch. Сотрудничество с компанией Brain4Net позволяет нам предложить заказчикам российские коммуникационные решения нового поколения, что особенно важно в рамках принятого в нашей стране курса на импортозамещение в сфере информационно-коммуникационных технологий», - сказал Виктор Урусов, вице-президент DEPO Computers.

«DEPO Computers - наш стратегический технологический партнер на российском рынке, - отметил Олег Щапов, генеральный директор и основатель Brain4Net. - Оборудование DEPO успешно прошло тесты в нашей лаборатории и в инфраструктуре заказчика, оно показало высокий уровень совместимости с ПО Brain4Net и конкурентные показатели производительности. Испытания подтвердили, что совместные решения DEPO Computers и Brain4Net позволяют строить сети операторского класса».

В данный момент партнеры активно работают над расширением списка совместимого оборудования.