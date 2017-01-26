«Астрософт» создал собственную ОС реального времени

Компания «Астрософт», разработчик и поставщик ПО, объявила о создании новой отечественной операционной системы реального времени — ОСРВ МАКС (операционная система реального времени для мультиагентных когерентных систем). Как сообщили CNews в «Астрософт», решение представляет собой универсальную платформу, позволяющую ускорить разработку встраиваемого программного обеспечения при создании новых устройств на основе микроконтроллеров, в том числе устройств интернета вещей, и встроенных систем.

Новая операционная система реального времени реализует не только весь классический функционал операционных систем данного типа, но и обладает рядом возможностей по организации взаимодействия множества устройств, позволяющих заметно упростить создание традиционно непростых, но необходимых во встраиваемых системах механизмов, таких как резервирование, горячая замена оборудования и др., указали в компании.

По словам представителей «Астрософт», продукт является полностью российской разработкой и создан без использования сторонних решений и компонентов. В данный момент идут работы по сертификации ОСРВ в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Параллельно ведутся исследования в области Mesh, IoT, которые, как ожидается, позволят привнести в систему дополнительные возможности, особенно востребованные распределенными системами, среди которых — отказоустойчивое сетевое взаимодействие, самоорганизующаяся структура сети, автономность устройств (низкое энергопотребление, беспроводная связь).

ОСРВ МАКС официально поддерживает оборудование, производимое «ПКК Миландр», российским разработчиком интегральных микросхем различного функционального назначения (микропроцессоры, микроконтроллеры, схемы памяти и пр.), а также распространенные зарубежные платформы.

«Операционная система МАКС имеет широкие области применения. Это обусловлено ростом популярности микроконтроллеров при создании различных электронных устройств. Наиболее востребована ОСРВ МАКС будет в системах промышленной автоматики и управлении технологическими процессами, радио- и робототехнике, системах “умного” дома и потребительской электронике», — отметил Павел Бойко, заместитель директора по направлению разработки системного ПО в «Астрософт».

«Астрософт» предлагает свой продукт для использования в качестве готового решения в основе ПО для встраиваемых устройств, к которым применяются требования реального времени.