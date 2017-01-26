«Ангстрем» разработал силовые транзисторы для отечественного медицинского оборудования

«Ангстрем» объявил о начале совместных работ с «Альтомедика» по замещению импортных комплектующих в медицинском оборудовании. Как рассказали CNews в компании, для оценки возможности использования транзисторов производства «Ангстрем» был разработан макетный образец, который проходил испытания в режиме работы дефибриллятора.

По итогам испытаний высоковольтные IGBT-транзисторы с напряжением 3300 В получили хорошие отзывы от разработчиков компании «Альтомедика» и были признаны перспективными для использования в схеме разрабатываемого автоматического внешнего дефибриллятора. Также было отмечено, что ангстремовские транзисторы по своим характеристикам не уступают, а по некоторым даже превосходят зарубежные аналоги.

Работы по аттестации других медицинских приборов с использованием микросхем производства «Ангстрем» продолжаются.

«Ангстрем» является единственным в России производителем бескорпусных NPT+ IGBT-транзисторов на напряжения от 600 до 6000 В. NPT+ IGBT-транзисторы обладают малым зарядом затвора, малыми потерями на переключение и низким напряжением насыщения. Все эти характеристики позволяют использовать отечественные транзисторы для решения огромного спектра задач. Область применения этих IGBT-транзисторов очень велика. Они могут быть задействованы как в производстве дискретных полупроводниковых приборов и силовых модулей, в солнечной и ветряной энергетике, так и в медицинском оборудовании.

Директор по аналоговому продукту «Ангстрема» Евгений Кузьмин отметил, что ангстремовские транзисторы найдут широкое применение в области медицины: «Уровень развития отечественной микроэлектроники позволяет закрыть основные потребности в транзисторах и микросхемах при производстве медицинского оборудования. Более того, производственные мощности дают возможность наладить большой объем экспортных поставок микроэлектронных изделий для нужд зарубежных производителей медтехники».

По статистике на сегодняшний день одних только машин скорой помощи, оборудованных дефибрилляторами, в России насчитывается более 15 тысяч. Исходя из этого, объем поставок может измеряться десятками тысяч единиц оборудования.

Правительство РФ подписало постановление о государственной поддержке отечественных производителей медицинского оборудования. Теперь при госзакупках медтехники приоритетом будут пользоваться российские компании. Чтобы обеспечить потребителей российской медтехникой, было решено заменить импортное оборудование на отечественные аналоги. Это окажет серьезную поддержку не только производителям медтехники, но и разработчикам электронной компонентной базы (ЭКБ).