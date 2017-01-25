В Татарстане создается единое информационное пространство архивов

В Казани прошло расширенное заседание коллегии Государственного комитета республики Татарстан по архивному делу, посвященное новым методам и инструментам сбора, хранения и предоставления архивной информации: в регионе заработала Единая архивная информационная система, сообщили CNews в корпорации «Элар».

В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Росархива Андрей Артизов, председатель Госкомитета региона по архивному делу Ирада Аюпова, представители республиканских министерств и ведомств, региональных и муниципальных архивов, предприятий, общественных организаций и науки.

Участники коллегии обсудили результаты и направления системной работы, которая ведется в настоящее время в республике по консолидации архивных данных от органов госвласти, предприятий и учреждений, некоммерческих и религиозных организаций и отработке удобных сервисов предоставления нужной информации пользователям и заинтересованным лицам. Эта деятельность требует от Госкомитета поиска и создания новой методологии хранения, управления и предоставления доступа к архивным документам и данным. Госкомитет работает над этой задачей как в рамках создаваемой в настоящее время стратегии развития архивного дела региона до 2030 г., так и выполнения мероприятий госпрограммы до 2020 г. О том, что сделано в течение года, отчиталась Ирада Аюпова. В частности, в течение 2016 г. реализован первый этап создания информационно-поисковой системы по документам органов государственной власти РТ, архивных учреждений.

Представитель компании-разработчика, руководитель департамента по работе с архивами корпорации «Элар» Александр Радченко так прокомментировал текущие результаты проекта: «В системе содержится вся информация из Государственного комитета республики Татарстан по архивному делу, государственных и муниципальных архивов, автоматизированных информационных систем архивов. Это дает возможность архивистам республики оперативно искать документы и сведения, что положительно сказывается на сроках исполнения запросов и обслуживании пользователей в читальных залах».

Еще одной системой, которая заработала в Татарстане, стала Единая информационная система (ЕАИС РТ). Ею могут пользоваться не только работники архивов, но и рядовые граждане. Благодаря ее внедрению, а также наполнению базой данных в 885 тыс. записей пользователям через интернет доступен научно-справочный аппарат Государственного архива документов по личному составу РТ, Национального архива республики Татарстан и Центрального государственного архива историко-политической документации республики.

В рамках заседания состоялась демонстрация внедренных систем, а также оборудования для оцифровки архивных дел и документов. Корпорация «Элар» также представила комплекс самостоятельного сканирования (КСС) для организации в архивных учреждениях участков копирования документов пользователями читальных залов. Участники заседания отметили, что терминал удобен для пользователей и безопасен для оригиналов документов.

На 2017 г. запланировано решение важнейшей задачи, которая предусмотрена в госпрограмме «Развитие архивного дела в республике Татарстан на 2016-2020 гг.». А именно: подготовка архивов к приему, сохранению и использованию электронных документов, обеспечению их аутентичности. В течение 2016 г. разработчики системы электронного документооборота, которая используется во всех органах исполнительной власти РТ, создали модуль для выгрузки электронных документов из СЭД для передачи их в архивы. В текущем году начнется работа по интеграции модуля с ЕАИС РТ и отработка механизмов приема, сохранения и обеспечения аутентичности электронных документов при их передаче на госхранение, рассказали в «Элар».