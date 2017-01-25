Система управления грузоперевозками Traft-OnLine получила федеральное покрытие

25 января была осуществлена первая междугородняя грузовая перевозка из Москвы в Ярославль для клиента транспортной компании с применением интеллектуальной системы управления грузоперевозками Traft-OnLine. Таким образом, роботизированный трекинг автомобиля и гибкий мониторинг статуса заказа на всех этапах доставки теперь имеют федеральный охват и действуют не только в пределах крупных городов и ключевых трасс, но и в пределах всех других населенных пунктов и трактов, включая деревни, моногорода, проселочные и объездные дороги, сообщили CNews в компании Traft.

По информации московского офиса компании, ранее система Traft-OnLine применялась только на внутригородские перевозки и охватывала ореол картографических данных вокруг передвигаемых машин в пределах 20-30 км. «Сегодня это ограничение полностью снято — система работает без сбоев и потери сигнала практически в любой точке России», — указал исполнительный директор Traft Артур Мурадян. Для дополнительного ускорения процесса обработки данных трекинга и повышения точности его работы Traft также планирует протестировать API-шлюз для перевода системы на карты «Яндекса».

В центральном офисе Traft заявили, что новая версия логистического ПО «систематически снижает расходы компаний на грузоперевозки до 40% с помощью автоматизации и онлайн-контроля всех процессов».

По словам разработчиков, новая версия Traft-OnLine получила дополнительный функционал, облегчающий работу логистам при оформлении и курировании заказов на междугородние перевозки. В частности, оптимизирован алгоритм обработки и загрузки на облачный сервер фотографий всех транспортных документов, которые водители снимают на мобильные устройства во время выполнения заказов и сразу пересылают их заказчику или транспортной компании. Также в системе создана адаптивная верстка для актов. Если раньше акты отображались на экранах различных компьютеров и мобильных устройств по-разному, то сейчас система автоматически определяет расположение текста и делает формирование акта в зависимости от ширины экрана, чтобы весь текст был оформлен и сверстан правильно. По оценкам Traft, данное нововведение способно ускорить обработку транспортных документов на 20%. Кроме того, в новом релизе системы добавлена возможность кастомизировать оформление профиля компаний, что облегчает поиск документов нужной организации для бухгалтеров транспортных компаний.

В целом Traft-OnLine представляет собой российский импортонезависимый комплекс систем управления процессами грузоперевозок, который работает по модели SaaS и позволяет пользователям через универсальный интерфейс создавать и контролировать все участки цепочки поставок, включая таможенный брокеринг, упаковку, маркировку, перевозку и разгрузку любых грузов, а также размещать заказы на услуги по кросс-докингу.