СЭД «Е1 Евфрат» внедрена в системе курортологии Минздрава России

«Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» (РНЦ МРиК) Минздрава России выбрал систему электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат» компании Cognitive Technologies для решения задач автоматизации государственного учета курортного фонда РФ и государственных реестров лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Об этом CNews сообщили в Cognitive Technologies.

РНЦ МРиК Минздрава России имеет вековой опыт работы в сфере реабилитации и курортологии. В центре применяется комбинация различных классических и инновационных методик реабилитации, основанных на клиническом опыте применения современных мировых методов научных исследований. Центр имеет структурные подразделения в Московской области и Краснодарском крае.

По словам руководителя проекта со стороны Cognitive Technologies Михаила Потапенко, «мы оказали услуги по внедрению системы для автоматизации работы центра с входящими/исходящими документами, приказами, распоряжениями, служебными записками, договорами, а также созданию и ведению архива документов госэкспертизы».

В рамках проекта были также проведены настройка системы (регистрационных форм, маршрутов документов, журналов регистрации, форм статистической отчетности и т.д.) для обеспечения деятельности центрального аппарата РНЦ МРиК и обучение технических специалистов и пользователей.

Важной особенностью реализованной системы является то, что в ней предусмотрены все необходимые возможности и средства для ее адаптации в процессе эксплуатации силами собственных специалистов центра. Кроме того, она отвечает всем необходимым требованиям информационной безопасности, а также устойчивости и обеспечению сохранности данных при возникновении аварийных ситуаций.

«До внедрения “Е1 Евфрат” заказчик не пользовался какой-либо СЭД. Поэтому стороны ожидают, что в результате внедрения “Е1 Евфрат” повысится быстродействие и прозрачность внутренних бизнес-процессов центра, а также на качественно ином уровне будет обеспечиваться поддержка пользователей как в основном аппарате, так и других структурных подразделениях центра», — пояснил Михаил Потапенко.