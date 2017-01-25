Sabre поможет Emirates усовершенствовать сервис с помощью передовой технологии продаж

Sabre Corporation объявила о предоставлении авиакомпании Emirates передовой технологии для персонализации обслуживания пассажиров, позволяя им бронировать кастомизированные тарифы. Как рассказали CNews в компании, Sabre и Emirates также заключили новое многолетнее соглашение о глобальной дистрибуции, согласно которому агенты, использующие систему Sabre по всему миру, получили доступ к тарифам авиаперевозчика.

Emirates выполняет более 3600 рейсов в неделю по более чем 150 направлениям на шесть континентов. Технологии Sabre позволят авиаперевозчику эффективно продвигать и реализовывать широкую линейку тарифов посредством торговой площадки Sabre, которой пользуются более 425 тыс. туристических агентов.

Решение Sabre Branded Fares позволяет агентам удовлетворить растущий спрос и ожидания путешественников в части более персонализированных продуктов и сервисов. Благодаря этой передовой технологии агенты смогут предложить клиентам полный перечень фирменных тарифов Emirates. Таким образом, пассажир может выбрать наиболее подходящий вариант исходя из личных предпочтений и приоритетов - будь то самый бюджетный тариф, выгодные условия начисления бонусных миль или максимальная гибкость в поездке.

«Авиакомпания Emirates активно инвестирует в создание уникального клиентского сервиса, и персонализация занимает центральное место в этой стратегии, - отметил Дин Бибб, вице-президент Sabre по региону ЕМЕА. – Новая линейка фирменных тарифов дает пассажирам больше выбора и контроля над путешествиями, что является одним из факторов повышения уровня удовлетворенности потребителей. Sabre стремится помочь перевозчикам реализовать клиентоориентированный подход в бизнесе, и мы продолжим активно инвестировать и работать в этом направлении».

Агенты, использующие Sabre, теперь могут предложить клиентам больше информации при выборе тарифа и улучшить качество сервиса, одновременно повышая средний чек за счет доступа к полным данным о тарифе и включенных в него услугах и сервисах.

Авиакомпания Emirates присоединилась к числу авиаперевозчиков, которые продвигают и продают фирменные тарифы и дополнительные услуги через систему Sabre.

Торговая площадка Sabre играет важнейшую роль в туристической индустрии, обеспечивая эффективный маркетинг и продажи тарифов авиакомпаний, гостиничных номеров, автомобилей в прокат, железнодорожных билетов и других туристических услуг через более чем 425 тыс. туристических агентов и тысячи корпораций по всему миру. Это одна из крупнейших торговых площадок в мире, ежегодный объем операций на которой превышает $120 млрд.