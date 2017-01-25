Российские железнодорожники получат первые полностью виртуальные тренажеры в середине 2017

Научно-производственный центр «Новатранс» объявил о том, что с января 2017 г. приступает к разработке и подготовке к поставкам тренажеров виртуальной реальности для хозяйств железнодорожной инфраструктуры. Как рассказали CNews в компании, первые поставки запланированы на начало 3 квартала 2017 г. Железнодорожники получат на вооружение мобильный обучающий комплекс, который позволит проводить обучение сотрудников в местах их постоянной дислокации, что даст значительную экономию финансовых средств, позволит вовлечь большое число сотрудников в процесс обучения с минимальным отрывом от производства.

Комплекс представляет собой ударопрочный кейс объемом 100 литров содержащий высокопроизводительный компьютер, комплекс очков виртуальной реальности HTC Vive, стойки для крепления датчиков. Запустив на компьютере программу и надев очки виртуальной реальности пользователь полностью погружается в трехмерный, фотореалистичный мир, в котором воссоздан фрагмент железнодорожной станции, с путями, стрелками, электрооборудованием, зданиями, подвижным составом, светофорами, растительностью, различными погодными условиями и временем суток.

Все действия пользователя полностью соответствуют и пошагово воспроизводят действующие регламенты работы РЖД. Программой предусмотрено 2 сценария работы: обучение, где работу пользователя в виртуальной реальности сопровождают необходимые подсказки и тестирование, которое предполагает доскональное знание и соответствие действий пользователя существующим регламентам и нормативам проведения работ.

Генеральный директор НПЦ «Новатранс» Рафаил Валиев сказал: «Прошедший 2016 год стал для нашей компании, которая уже 7 лет занимается обучением технических специалистов для железнодорожной отрасли прорывным. Мы в два раза увеличили линейку выпускаемой продукции. Реализовали проекты 15-минутных предсменных инструктажей и электронных курсов для системы дистанционного образования РЖД, представили прототипы продуктов, основанных на технологиях виртуальной и дополненной реальности. Наш стрелочный VR электропривод стал настоящей «звездой» ТрансЖАТ 2016 прошедшей в Ростове, где мы впервые показали прототип этого продукта. Немного обидно, что первыми клиентами заинтересовавшимися нашими наработками стали зарубежные компании, но сейчас мы можем уверенно сказать что основным рынком сбыта наших виртуальных продуктов станут российские предприятия».

Прототип обучающего модуля виртуальной реальности «Стрелочный электропривод VR» был представлен НПЦ «Новатранс» на конференции «ТрансЖАТ 2016» 04 октября 2016 г. в Ростове-на-Дону.