Промсвязьбанк автоматизирует обмен данными с госорганами с помощью решения от R-Style Softlab

Промсвязьбанк объявил о заключении контракта с R-Style Softlab на поставку и внедрение «коннекторов» для электронного взаимодействия финансовых учреждений с государственными информационными системами (ГИС) и ведомствами, подключенными к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Как рассказали CNews в компании, «коннекторы» представляют собой веб-модули из линейки продуктов RS-Connect.

В рамках договора разработчик внедрит в Промсвязьбанке шесть подсистем RS-Connect: «Обмен с ГИС ЖКХ», «Обмен с ЦИК», «Обмен с ФСПП», «Обмен с ФНС», «Обмен с ПФР», «Обмен с ГИС ГМП».

К выполнению работ кредитное учреждение привлекло еще одного вендора — Инновационный центр банковских технологий (ИЦБТ), который будет осуществлять общее руководство проектом со стороны банка, организацией тестирования внедряемых модулей и доработкой ИТ-систем финансовой организации под новое программное обеспечение.

Реализация этого проекта позволит банку сократить расходы на обмен данными с госорганами, минимизировав ручной труд сотрудников, увеличить объемы бизнеса за счет предоставления дополнительных сервисов существующим клиентам, а также привлечь новых пользователей банковских услуг и продуктов.

«На сегодняшний день существует порядка шести государственных систем, с которыми банкам необходимо в законодательном порядке обмениваться данными, — сказал Андрей Овсянников, вице-президент по информационным технологиям Промсвязьбанка. — Для электронного взаимодействия с ними, с нашей точки зрения, лучше всего подходят платформенные решения, построенные по модульному принципу, чтобы можно было в любой момент выбрать ту систему, которая необходима. После выполнения условий контракта мы рассматриваем возможность установки и других модулей RS-Connect — для интеграции с единой системой нотариата России, федеральной таможенной службой, единым федеральным реестром сведений о банкротствах и другими ведомствами».

«Сейчас на рынке мы наблюдаем масштабное внедрение систем для взаимодействия с СМЭВ, что подтверждает высокую востребованность «коннекторов» у банков, — отметил генеральный директор R-Style Softlab Андрей Галковский. — Эти решения, в первую очередь, приобретаются для автоматизации обмена с госорганами, но в дальнейшем на основе данных из СМЭВ банки смогут предложить своим клиентам новые сервисы, такие как предоставление информации о задолженностях и начислениях, поиск и проверка контрагентов по различным базам и другие».