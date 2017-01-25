AT Consulting помогла «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс»

Компания AT Consulting помогла оператору «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс», которая позволяет абонентам объединить в одном тарифе мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Как рассказали CNews в AT Consulting, решение создано на базе собственной разработки ИТ-компании — системы управления заявками.

Внедренный AT Consulting технологический модуль обеспечивает предоставление услуги «Выгодный микс». Система позволяет абонентам «Beeline Казахстан» объединить счета за мобильную связь, проводной интернет и BeeTV. При этом скидка на абонентскую плату доходит до 39% по сравнению с отдельной оплатой всех трех услуг.

Команда AT Consulting автоматизировала процессы подключения и обслуживания клиентов: решение создано на платформе системы управления заявками, которая является собственной разработкой компании. Выполнена работа по интеграции модуля с 10 служебными информационными ресурсами «Beeline Казахстан», в числе которых — системы биллинга, мониторинга, данных абонента и другие.

«Выгодный микс» включает ряд стандартных пакетов с возможностью подключения нескольких сим-карт и гибкими настройками. Если клиент не выбрал подходящий пакет, то с помощью функции конструктора он может самостоятельно сформировать персональный тариф, исходя из личных или семейных потребностей в услугах связи. Подключить «Выгодный микс» текущие клиенты «Beeline Казахстан» могут удаленно, без походов в офисы продаж и обслуживания.

«Реализованная система позволяет абонентам в режиме одного окна покупать разные услуги. Это означает отсутствие множества счетов, необходимости помнить разные даты оплаты, разные номера колл-центров. Таким образом, мы предоставляем удобный и надежный сервис, который позволяет нашим клиентам еще и сократить расходы на связь», — подчеркнул Сергей Нищев, коммерческий директор по продажам на массовом рынке ТОО 2Day Telecom.

«Мы рады участвовать в создании современного цифрового продукта, который помогает оператору связи проводить гибкую клиентскую политику и оказывать качественные услуги. Проект реализован по Agile-методологии в плотном сотрудничестве с командой заказчика. Это позволило выстроить верную архитектуру конвергентного решения и эффективно изменить бизнес-процессы под задачи новой услуги», — рассказал Роман Харченко, руководитель проекта, AT Consulting Казахстан.