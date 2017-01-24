МИСиС и ТЭЭМП разработали устройство для запуска тяжелой техники при температурах до -60°С

Научный коллектив НИТУ «МИСиС» под руководством заведующего кафедры физической химии профессора Михаила Астахова совместно с ТЭЭМП (входит в холдинг «Ротек») объявили о завершении тестирования инновационной пусковой системы, основанной на суперконденсаторах собственной разработки. Как рассказали CNews в компании, автономная система способна запускать двигатели тяжелой колёсной, гусеничной и авиационной техники при экстремально низких температурах (до -60°С).

Автономное устройство, предназначенное для запуска при низких температурах авиационного и бортового оборудования, двигателей судов малой авиации, а также тяжелой техники при низких температурах, представляет собой «кофр», содержащий внутри гибридный накопитель электроэнергии на основе модуля суперконденсаторов и бензиновый генератор. В данной конфигурации генератор заряжает суперконденсатор, который выдает одномоментно очень мощный пусковой заряд.

Основным элементом суперконденсатора, накопителя электроэнергии, стал полученный научным коллективом НИТУ «МИСиС» наноуглеродный материал с уникальной развитой структурой поверхности, обладающей максимальной площадью на единицу объема, так называемые «вискерсы».

Руководитель проекта со стороны ТЭЭМП Владимир Туманов отметил: «Нашей командой была предложена принципиально новая идеология конструкции и технология сборки модулей суперконденсаторов, благодаря которым трудоёмкость изготовления накопителей была снижена почти на порядок. На кафедре физической химии НИТУ «МИСиС», которую возглавляет Михаил Астахов, одновременно была предложена не менее оригинальная технология получения электродных материалов из органических волокон. В совокупности эти две идеи позволяют в перспективе снизить себестоимость изготовления накопителя энергии почти в 3 раза».

Новый материал электролита обеспечивает более эффективное хранение и накопление электроэнергии торможения гибридных и электромобилей. Этот материал может использоваться в стационарной энергетике, импульсной технике, и даже в медицине – для электрокардиостимуляторов, томографов и рентгеновских аппаратов.

Разработанное устройство пусковой системы способно работать в автономном режиме, не требует наличия электросети и в заряженном состоянии способно 10 раз подряд завести, к примеру, тяжелый самосвал при температурах от -40 °C до -60° C. Пусковая система может использоваться для запуска самолетов малой авиации, которые требуют большой мощности в короткий промежуток времени, что быстро выводит обычные аккумуляторы из строя.

«Успешно развиваясь по модели «Университет 4.0», НИТУ «МИСиС» является не только одним из лучших научно-образовательных центров страны, но и динамично развивающейся площадкой для инновационной деятельности, которую наши ученые ведут совместно с представителями бизнес-сообщества. Созданная на кафедре физической химии НИТУ «МИСиС» под руководством профессора Михаила Астахова новая технология имеет широкие возможности применения в различных отраслях: экологически чистом транспорте, грузоподъёмной строительной технике, системах бесперебойного питания и регулирования качества энергии, а также в импульсной и медицинской технике», – отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

По сравнению с аналогами, модули на базе суперконденсаторов ТЭЭМП обладают повышенными эксплуатационными характеристиками: высокими удельным напряжением и энергоемкостью. Уникальная конструкция позволяет снизить их массу и размер на 30% по сравнению с уже существующими устройствами.

ТЭЭМП планирует открыть первую очередь промышленного производства инновационных суперконденсаторов в городе Химки Московской области в первом квартале 2017 г.

«Вискерсы» представляют собой углеродный материал из органического волокна, имеющий уникальные свойства: высокую проводимость тока, повышенную удельную энергоемкость – до 20 Ф/см3 (фарад/ куб. см) активной массы – и низкую себестоимость производства, что весьма важно в промышленных инновациях. По совокупным качественным характеристикам новый материал успешно конкурирует с графеном и нанотрубками, при этом в разы превосходит их по дешевизне: грамм графена стоит около $1000, килограмм разрабатываемых углеродных «вискерсов» – порядка $20.

В отличие от двухмерного графена, эти материалы являются трехмерными наноструктурами с заданным распределением пор (3D), что обеспечивает уникальную энергетическую «ёмкость» и требуемую электропроводность, которая определяет КПД системы.