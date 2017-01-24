«Инфосистемы Джет» улучшили контроль доступа к корпоративным ресурсам «Юнипро»

«Инфосистемы Джет» объявили о запуске в эксплуатацию новой системы управления идентификацией и контроля прав доступа пользователей (Identity and Access Managemnt – IAM) для энергетической компании «Юнипро». Как рассказали CNews в компании, по завершении проекта ускорились процессы согласования заявок на доступ сотрудников к информационным ресурсам, контроль правомерности предоставляемых прав доступа стал более полным, благодаря чему снизились риски информационной безопасности. Сохранение информации о согласованных, предоставленных и отозванных правах упрощает расследование случаев нарушения правил информационной безопасности.

«За время эксплуатации прежней системы управления идентификацией пользователей, внедренной несколько лет назад, круг требований к ней значительно расширился – это обусловлено развитием информационного ландшафта компании и появлением дополнительных задач по контролю доступа, – сказала Татьяна Побединская, начальник управления информационных технологий «Юнипро». – Однако имеющееся решение производителем не развивалось и не позволяло реализовать определенные виды функционала. Переход на новую IAM-платформу дал возможность сделать учет и контроль прав доступа к корпоративным ресурсам более полным, уменьшить объем ручной обработки заявок, а также организовать более удобную работу пользователей».

Изучив варианты модернизации существующей системы, эксперты «Юнипро» приняли решение перейти на IАМ-платформу SailPoint IdentityIQ. Специалисты компании «Инфосистемы Джет» провели миграцию на новую платформу без прерывания действующих процессов контроля прав доступа.

«Чтобы обеспечить непрерывность контроля доступа, мы запустили новую систему параллельно со старой и затем в течение примерно трех месяцев перевели существующую бизнес-логику управления доступом из старой системы в новую. Параллельно мы расширили штатный функционал платформы SailPoint, обеспечив интеграцию IAM-решения со всеми ключевыми информационными системами «Юнипро», а также реализовали ряд дополнительных процедур и механизмов в соответствии с поставленными требованиями. На сегодня все текущие IAM-функции выполняются новой системой, а прежняя используется только для получения исторических данных», – сказал Павел Кудрин, начальник отдела разработки и внедрения прикладных решений центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет».

В результате проекта было автоматизировано управление доступом сотрудников территориально распределенных филиалов ко всем информационным ресурсам компании. В новой системе предоставление доступа осуществляется на основе как ролевых моделей, так и более сложного комплекса критериев. Реализован ряд дополнительных процедур управления доступом: отзыва прав, контроля количества пользователей информационных систем и ряд других. Разработаны формы отчетов, которые позволяют службе безопасности анализировать права доступа в разных разрезах: по пользователям, ролям, ресурсам, филиалам и т.д.

В рамках расширения стандартного функционала системы был разработан механизм интеграции SailPoint с системой документооборота Directum – автоматизировано управление доступом к разным категориям корпоративных документов.

Реализована возможность одновременной работы SailPoint с разными версиями сервера корпоративной почты – появилась возможность централизованно управлять учетными записями электронной почты в разных филиалах без необходимости замены версий.

Разработаны формы и процедуры согласования заявок на доступ к ERP-системе, которые позволяют автоматически предоставлять и отзывать права доступа пользователей к конкретным наборам объектов.

Интеграция SailPointс BI-системой позволила контролировать доступ к бизнес-отчетам, содержащим конфиденциальную информацию.

Разработанные формы отчетов позволяют администраторам ИБ получать агрегированную информацию о правах доступа – как актуальную, так и историческую. Заказчик теперь может видеть, кто из сотрудников имеет или имел доступ к критически важной информации. Кроме того, появилась возможность контролировать соответствие количества пользователей информационных систем количеству активированных пользовательских лицензий.