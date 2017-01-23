В транспортной компании GLT внедрен электронный документооборот Docsvision

Docsvision объявила о том, что в транспортной компании GLT завершен проект по автоматизации согласования договоров на базе российской платформы Docsvision. Как рассказали CNews в компании, повышение скорости и прозрачности процесса уже оценили сотрудники филиала компании в Ставрополе, планируется дальнейшее развитие системы.

GLT - вертикально-интегрированная транспортная компания, один из лидеров отрасли, объединяющий группу транспортных компаний с более, чем 10-летней историей. Работу GLT обеспечивают сегодня более 900 сотрудников по всей стране, а в год для 5000 клиентов компании осуществляется порядка 100 тыс. грузоперевозок.

Специфика документооборота транспортной отрасли – в большом количестве договорных документов: как с внешними контрагентами, так и внутренних. В связи с активным развитием бизнеса руководством Ставропольского филиала компании было принято решение о внедрении специализированного инструмента для автоматизации процесса согласования договоров. В 2016 г. был дан старт проекту автоматизации на базе последней версии российской платформы Docsvision 5.4.

Выбор Docsvision для решения задач электронного документооборота определила гибкость платформы и наличие конструктора согласования, а также компетенция партнёра – компании «Эркер» - во внедрении на базе Docsvision. В соответствии с требованиями GLT были настроены карточки договора, различные маршруты согласования, в зависимости от категории документа, а также отображение полной истории маршрута документа. Сегодня в Docsvision согласовываются 3 типа договоров, процесс стал более удобным и быстрым.

Системой пользуются на текущий момент порядка 50 пользователей, развитие продолжается – в ходе проекта настраивается работа в системе со служебными записками.

Проект реализуется силами ИТ-специалистов заказчика при поддержке компании «Эркер» - сертифицированного партнёра Docsvision в регионе.

Начальник юридического отдела компании GLT сказал: «Благодаря внедрению программы электронного документооборота Docsvision, в нашей компании удалось ускорить процесс согласования договоров, сделать его прозрачным, а также сделать сам процесс согласования более удобным и наглядным. Помимо электронного согласования договоров, был запущен процесс по переводу согласования служебных записок, 80% всех служебных записок по компании согласовываются в Docsvision. Хотелось бы выразить благодарность разработчикам компании «Эркер», благодаря их быстрому реагированию, программу можно дорабатывать практически онлайн, это тоже очень удобно!»

Николай Авдюшкин, генеральный директор компании «Эркер», отметил: «Хотелось бы отметить высокую вовлеченность проектной группы заказчика в процесс адаптации системы к специфике работы с документами. Уверен, что СЭД в компании будет в дальнейшем качественно развиваться и мы сможем реализовать немало интересных проектных решений».