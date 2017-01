РСК получила высший статус Elite в программе Intel Solutions for Lustre Reseller

Группа компаний РСК объявила о получении от Intel высшего статуса Elite в программе Intel Solutions for Lustre Reseller, который подтверждает самый высокий уровень знаний и практического опыта сотрудников компании-партнера, необходимый для продвижения, внедрения и поддержки у конечных заказчиков решений Intel Lustre Solutions (Intel Enterprise Edition for Lustre software, Intel Foundation Edition for Lustre software, Intel Cloud Edition for Lustre software) для высокопроизводительных масштабируемых систем хранения данных (СХД) с параллельным доступом на базе распределенной кластерной файловой системы Lustre. Как рассказали CNews в компании, таким статусом в Европе на данный момент обладают всего 9 партнеров Intel.

Системы хранения данных на базе Lustre используются в более чем 73% суперкомпьютеров, входящих в Top100 самых мощных вычислительных комплексов в мире. Lustre позволяет управлять СХД объемом до 512 ПБ, при этом размер одного файла может достигать 32 ПБ. Доступ к таким системам может осуществляться через коммуникационные межсоединения на базе технологий Intel Omni-Path Architecture (OPA), InfiniBand и Ethernet. Максимальная пропускная способностью может превышать 2 ТБ/с.

Среди проектов, реализованных специалистами РСК с использованием систем хранения данных на базе Lustre – суперкомпьютерные комплексы для Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и Московского физико-технического университета (МФТИ). В состав суперкомпьютерного центра «Политехнический» в СПбПУ входит параллельная СХД, построенная на базе распределенной файловой системы Lustre и способная размещать 1 ПБ информации, а также блочное хранилище данных для облачных сред объемом 0,5 ПБ. Оба хранилища используют серверные технологии на основе архитектуры Intel.

В 2016 г. группа компаний РСК также получила от Intel элитный статус HPC Data Center Specialist, который подтверждает наиболее высокий уровень компетенций партнера в области разработки и внедрения у конечных заказчиков высокопроизводительных решений на базе серверной продукции Intel – процессоров семейств Intel Xeon Phi 7200 и Intel Xeon E5-2600, серверных плат Intel Server Board, твердотельных дисков Intel SSD и высокоскоростного межсоединения Intel Omni-Path.

Решения на базе разработанных специалистами компании передовых суперкомпьютерных архитектур «РСК Торнадо» и RSC PetaStream с жидкостным охлаждением находятся в промышленной эксплуатации у российских заказчиков с 2009 и 2013 годов соответственно. Такие решения установлены и активно используются для моделирования и расчетов широкого спектра научно-исследовательских и реальных промышленных задач в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Межведомственном суперкомпьютерном центре Российской Академии Наук (МСЦ РАН), Южно-Уральском государственном университете, Московском физико-техническом университете, Росгидромете и у других заказчиков из различных отраслей промышленности.