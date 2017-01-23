Oracle расширит возможности платформы API Integration Cloud с приобретением Apiary

Корпорация Oracle объявила о заключении соглашения о приобретении компании Apiary. Решение компании Apiary — APIFlow — предоставляет базовую платформу и инструменты для разработки интерфейсов прикладного программирования (application programming interface, API), которые совместно используют корпоративные сервисы и данные и помогают создавать современные облачные приложения, сообщили CNews в Oracle.

В целом решение APIFlow, поддерживающее отраслевые стандарты API Blueprint и OpenAPI, охватывает весь жизненный цикл создания API — проектирование, управление, контроль и подготовку документации. Oracle и Apiary, объединив свои решения и возможности, будут помогать компаниям развивать бизнес в эпоху цифровой экономики благодаря широкому внедрению API-интерфейсов и, как следствие, всестороннему контролю над проблемами аппаратно-программной совместимости и функционального взаимодействия, говорится в заявлении корпорации.

«Облачный сервис Oracle API Integration Cloud позволяет компаниям обеспечивать безопасность, использовать, монетизировать и анализировать API-интерфейсы, — отметил Амит Завери (Amit Zavery), старший вице-президент Oracle по направлению Integration Cloud. — С приобретением Apiary корпорация Oracle сможет предоставлять заказчикам также передовые возможности для разработки и управления API-интерфейсами. Компании смогут управлять полным жизненным циклом API и поставлять интегрированные приложения».

«Клиенты Oracle получат доступ к всеобъемлющей платформе управления API-интерфейсами, которая предоставляет функции контроля и обеспечивает гибкость, позволяя компаниям сконцентрироваться на инновациях, — подчеркнул Якуб Нешетршил (Jakub Nesetril), основатель и главный исполнительный директор компании Apiary. — Мы рады присоединиться к Oracle, чтобы предложить клиентам еще больше передовых возможностей в составе Oracle Integration Cloud».

Приобретение Apiary будет завершено после выполнения стандартных условий заключения подобных сделок, и до того момента обе компании будут функционировать независимо. Финансовые условия сделки не разглашаются.