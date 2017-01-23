Количество обслуживаемых «Мультикартой» терминальных устройств превысило 55 тыс. единиц

На начало 2017 г. в процессинговой компании «Мультикарта» (входит в группу ВТБ) на обслуживании находилось более 13 млн банковских карт, что в 2 раза больше по сравнению с показателем на начало 2016 г. Количество обработанных авторизаций за год достигло почти 1 млрд, количество обслуживаемых устройств (банкоматов и POS-терминалов) превысило 55 тыс. единиц, сообщили CNews в «Мультикарте». Клиентами процессинговой компании являются порядка 5 тыс. предприятий электронной коммерции.

В прошлом году при содействии «Мультикарты» были реализованы такие проекты, как запуск мобильных сервисов Samsung Pay и Apple Pay в России, денежные переводы в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Также при поддержке «Мультикарты» обеспечена оплата проезда банковской картой на московском центральном кольце. В прошлом году «Мультикарта» совместно с банком ВТБ24 в рамках проекта «Банкомат-офис самообслуживания» запустили в работу первое в России гибридное устройство, заменяющее традиционную банковскую кассу.

Генеральный директор компании «Мультикарта» Кирилл Свириденко заявил: «В прошлом году при технологической поддержке нашей компании было реализовано порядка 100 проектов, в которых принимали участие российские и зарубежные банки, платежные системы, интеграторы и другие участники платежного рынка. В этом году мы продолжим принимать участие в значимых проектах и наращивать объемы нашего бизнеса».