ICL-КПО ВС вошла в состав «Российской Национальной Ассоциации SWIFT»

Решением Комитета «Российской Национальной Ассоциации SWIFT» («Россвифт») в состав ассоциации было принято несколько новых членов. Среди них — российский системный интегратор ICL-КПО ВС.

Как рассказали CNews в ICL-КПО ВС, представители компании вошли в состав «Клуба разработчиков», рабочей группы «Россвифт» по взаимодействию банков и корпораций (RU-СMPG) и выделенной на ее основе подгруппы по вопросам использования электронной подписи (ЭП) в РФ.

В рамках рабочей группы по взаимодействию банков и корпораций специалисты ICL-КПО ВС примут участие в экспертной работе, направленной на формирование единых подходов и рекомендаций к использованию международного стандарта ISO 20022 для передачи финансовых сообщений между банком и корпорацией с учетом требований национальной платежной системы.

На заседаниях подгруппы, чья деятельность нацелена на обоснование легитимности использования электронной подписи, ICL-КПО ВС представит собственные наработки в области формирования и проверки ЭП. В частности, речь идет о веб-сервисе криптографических операций ICL Crypt, уточнили в компании.

«Электронная подпись очень часто используется при взаимодействии компаний и кредитно-финансовых организаций. Им необходим надежный сервис, который позволяет правильно сформировать и проверить электронную подпись под документами, а также обеспечивает удобство и простоту интеграции с уже существующими бизнес-системами. Именно эти требования легли в основу решений, разработанных компанией ICL-КПО ВС», — рассказал Роман Аверкиев, руководитель проектов компании ICL-КПО ВС.