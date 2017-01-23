CyberPower подписал дистрибьюторское соглашение с «Ресурс-Медиа»

Компании CyberPower Systеms Inc., мировой поставщик профессиональных решений по управлению электропитанием, подписала дистрибьюторское соглашение с широко-профильным ИТ-дистрибьютором — компанией «Ресурс-Медиа». Целью сотрудничества является укрепление позиций CyberPower на российском рынке.

Как сообщили CNews в CyberPower, по условиям соглашения со склада дистрибьютора будет доступен весь модельный ряд однофазных ИБП, отвечающих любым потребностям пользователей в области защиты сетевого оборудования, периферии, офисных и домашних ПК, рабочих станций и серверов.

«Подписание дистрибьюторского соглашения с “Ресурс-Медиа” — это ещё один существенный шаг в направлении развития бизнеса и расширения нашего присутствия на рынке систем защиты питания», — заявил генеральный менеджер CyberPower Systems в России и СНГ Александр Переверзев.

Как отмечается, в целом модельный ряд CyberPower включает полную линейку источников бесперебойного питания для рынка информационных, телекоммуникационных и офисных систем, аксессуаров для мобильных компьютерных систем, а также бытовые системы аварийного электропитания.