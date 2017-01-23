BSS представила «Электронный офис»: новый продукт для систем ДБО юридических лиц

Компания BSS выпустила инновационный продукт «Электронный офис», который призван помочь банкам и корпоративным клиентам оптимизировать взаимодействие. Как рассказали CNews в BSS, «Электронный офис» позволит банкам перенести в электронные каналы процессы взаимодействия со своими корпоративными клиентами, повысить лояльность клиентов и комиссионные доходы, а также сократить операционные издержки.

В текущей версии «Электронного офиса» сотрудники корпоративных клиентов банка получили возможность самостоятельного управления: тарифными планами; банковскими услугами и пакетами банковских услуг; сервисами сторонних провайдеров (market place).

В простом и интуитивно понятном интерфейсе «Личного кабинета» «Электронного офиса» пользователи могут просматривать каталог подключенных и доступных для подключения тарифных планов и пакетов услуг, формировать заявки на подключение необходимых услуг.

Текущий релиз «Электронного офиса» работает в системах ДБО для корпоративных клиентов компании BSS: Correqts Corporate версии v. 2.3.10; «ДБО BS-Client х64» версии v. 20.1.730; «ДБО BS-Client» версии v. 17.9.963.

Работа над «Электронным офисом» продолжается, и в ближайших версиях продукта клиентам, по словам разработчиков, станут доступны следующие возможности: заключение с банком в электронном виде сделок, договоров и дополнительных соглашений к ним; отправка банком клиенту оферт с возможностью их акцепта или отклонения; оформление клиентом заявлений в электронном виде на выдачу справок (об оборотах по расчетному счету, о наличии/отсутствии ссудной задолженности и т.п.); заказ разовых услуг (инкассация, перевозка ценностей и т.п.).

По мнению директора Департамента корпоративных продуктов компании BSS Михаила Панцырева, и банки, и клиенты, безусловно, очень заинтересованы в переводе банковских неплатежных сервисов для корпоративных клиентов в электронные каналы.

«Пользователи привыкли работать в личных кабинетах на сайтах госуслуг, ФНС, сотовых операторов и других провайдеров, а также обслуживаться в электронных каналах банков в качестве клиентов — физических лиц, — отметил Михаил Панцырев. — Лаконичный и понятный “Электронный офис” будет являться одним из существенных аргументов для принятия решения клиентом сегмента малый бизнес по открытию банковского счета и начала обслуживания в банке».

Кроме того, с точки зрения Михаила Панцырева, важным является тот факт, что продукт «Электронный офис» реализуется в соответствии с принятой компанией BSS концепцией «Открытая платформа». Это означает, что маршруты прохождения электронных документов, их атрибутика могут настраиваться профильными специалистами по продуктам банка без обращения к вендору и к ИТ-службам. При этом приблизительное время размещения тарифного плана, услуги и т.п. в электронном канале составит 5-10 минут.

«Электронный офис» в целом — это помощник корпоративных клиентов на всех стадиях взаимодействия с банком. Для клиентов, которые прошли идентификацию, открыли в установленном порядке банковский счет и подключили его к системе ДБО, «Личный кабинет» «Электронного офиса» предоставит необходимый и достаточный функционал электронного документооборота с банком, подчеркнули в BSS.