«Амтел-Сервис» обеспечивает бесперебойную работу системы видеоконференцсвязи Исполнительной дирекции ПФР

«Амтел-Сервис», ИТ-сервисная компания в России, обеспечивает бесперебойную работу всего комплекса оборудования зала видеоконференций Исполнительной дирекции Пенсионного фонда РФ (ИД ПФР). Сервисный контракт продлится до конца 2017 г., сообщили CNews в «Амтел-Сервисе».

В структуре ПФР Исполнительная дирекция отвечает за формирование бюджетной политики ПФР и контроль за ее проведением, анализ и прогнозирование финансовых ресурсов и долгосрочного развития пенсионной системы, перераспределение финансовых ресурсов ПФР между его региональными органами, ведение учета и отчетности. Неотъемлемой частью деятельности сотрудников ИД ПФР является регулярное проведение видеоконференций, совещаний и семинаров средствами оборудованного зала ВКС.

В рамках заключенного госконтракта «Амтел-Сервис» отвечает за повышение отказоустойчивости и обеспечение бесперебойного функционирования всего комплекса оборудования зала видеоконференций, включая систему приема, воспроизведения, предварительной обработки, усиления, распределения и выдачи звукового и видеосигнала, распределительное оборудование и кабельные сети, ИБП, оборудование и программное обеспечение управления аудио- и видеоустройствами.

Сервисное обслуживание включает планово-профилактические работы, а также работу с инцидентами — устранение неисправностей, настройку, ремонт и замену оборудования. Для реализации проекта заказчику обеспечен доступ к круглосуточной линии технической поддержки, организован склад ЗИП и подменного фонда. Восстановление работоспособности и ремонт оборудования осуществляется как on-site, так и в сервисном центре «Амтел-Сервис».

Также в рамках контракта по требованию предоставляется услуга технического сопровождения совещаний, видеоконференций и семинаров выделенным сервисным инженером.

«Проектами по созданию и поддержке ВКС-систем мы занимаемся более 13 лет, с момента создания компании. Созданный в 2015 году собственный ремонтный центр обеспечил более оперативные сроки восстановления вышедшего из строя оборудования», — заявил Сергей Торговцев, технический директор «Амтел-Сервис».