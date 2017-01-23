«1С-Рарус» выводит на рынок новое дополнение к «1С:ERP»

«1С-Рарус» и 1С представили новый совместный продукт - «Модуль 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство для 1С:ERP» для организации ритмичного потокового производства выпечки и кондитерских изделий в масштабах крупных предприятий.

«Модуль 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство для 1С:ERP» расширяет возможности флагманской системы «1С:ERP Управление предприятием 2». Дополнение автоматизирует учет деятельности предприятий, занимающихся производством и продажей хлебобулочных и кондитерских изделий: хлебозаводы, мельничные комбинаты, макаронные фабрики и кондитерские заводы. Решение рекомендовано к использованию в компаниях, которые уже оптимизировали свою работу с помощью «1С:ERP».

Среди основных возможностей программы есть такие функции, как формирование заказов от покупателей в рамках открытых рабочих смен, учет номенклатуры на складах бестарного хранения, автоматическое усреднение влажности номенклатуры, расчет потребности в сырье и материалах для производства с учетом фактических показателей влажности номенклатуры, промежуточный групповой выпуск готовой продукции, учет производственного процесса в рамках рабочих смен, формирование заказов по разнарядке и оформление возврата черствой продукции.

Загрузка данных из файлов и загрузка данных при использовании электронного документооборота посредством адаптера EDI.

Для работы с дополнением «Модуль 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство для 1С:ERP» необходима уже установленная платформа «1С:Предприятие 8.3». Использование возможно только при интеграции с решением «1С:ERP Управление предприятием 2».

Разработка защищена от несанкционированного использования и содержит фрагменты кода, которые пользователь не может изменить. В то же время принцип максимальной открытости кода позволяет адаптировать продукт под нужды пользователей.