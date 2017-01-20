В России создан язык для «общения» промышленных роботов

Российские предприниматели из компании Robot Control Technologies создали инновационную среду Robot Control Meta Language (RCML), которая позволит роботам и роботизированным системам различных производителей взаимодействовать между собой. В перспективе разработка даст возможность существенно расширить сферу использования промышленных роботов на российских производственных предприятиях, сообщили CNews в стартап-акселераторе GenerationS.

Сегодня ни одно крупное современное производство не обходится без помощи промышленных роботов, которые широко применяются для процессов сварки, перемещения изделий, обработки, окраски, сборки и т.д. Совокупное число промышленных роботов в мире уже превышает 1,3 млн единиц. Согласно прогнозу Boston Consulting Group, к 2025 г. доля задач, решаемых с помощью роботов, достигнет 26%.

Российская доля в мировом объеме потребления роботов на данный момент составляет менее 1%, а плотность роботизации — 2 робота на 10 тыс. рабочих. Это обусловлено, в том числе и тем, что технологические процессы на отечественных производствах устарели и нуждаются в модернизации. Среди основных проблем: недостаток знаний о возможностях роботизации, сложность стыковки и координации компонентов роботизированного комплекса, необходимость каждого робота программировать отдельно, нехватка ПО для проектирования, слабая учебная инфраструктура и др.

RCML-язык, разработанный новаторами из Перми, позволит специалисту настроить взаимодействие роботов по заданному алгоритму вне зависимости от технических навыков. Для этого был подготовлен специальный учебник, в котором описаны основные элементы нового языка программирования, примеры использования и решения задач по программированию робототехники. Сами роботы программируются автоматически на основе текущего набора поставленных задач, их приоритетов и ситуации в производственной ячейке.

«Как ни банально звучит, но все началось с идеи. Мы хотели создать универсальное решение для всех типов роботов без исключения. Первоисточником идеи был Дмитрий Сутормин — со-основатель проекта RCML, и он заразил этой идеей меня. Так, в 2014 году у нас получился творческий R&D, и мы начали разработку, — рассказал Михаил Тюлькин, со-основатель проекта Robot Control Meta Language. — Однако с осени 2015 мы поняли, что нужно сузить направление, и сфокусировались на промышленном секторе робототехники. Мы облекли идею в форму: от архитектуры программных компонентов до встраивания в существующую экосистему решений в промышленной робототехнике — по сути первого MVP. Сейчас всю разработку ведет команда программистов в Перми, все они — выпускники пермских университетов».

Основная цель, которую ставят перед собой разработчики — максимально облегчить установку и наладку работы программного обеспечения на крупных промышленных производствах и «подружить» между собой роботов, выполняющих разные задачи. Это позволит бизнесу снизить издержки на внедрение нового аппаратного и программного обеспечения, поскольку на высокоточных производствах и проектах, предусматривающих внедрение роботов, стоимость ПО может достигать 60% стоимости проекта, указали в GenerationS.

На данный момент проект находится на стадии готовности: подтверждено ценностное предложение и доказана пригодность языка в эксплуатации. Разработкой уже заинтересовались японские производители промышленных роботов FANUC и немецкие партнеры в области автоматизации сборки и кооперации группы роботов. Чтобы расширить круг потенциальных покупателей и заказчиков, разработчики приняли решение участвовать в GenerationS — акселераторе для технологичных проектов от РВК. Команда прошла первичный отбор и стала участником корпоративного трека TechNet, индустриальным партнером которого выступает НПО «Сатурн».

«В акселераторе GenerationS мы преследуем несколько целей: четче проработать стратегию проекта, отмасштабировать модель продаж и понять, как работать с корпоративными заказчиками, — уточнил Михаил Тюлькин. — Нам также помогают с построением модели коммерциализации проекта. Мы собираемся зарабатывать как на интеграции и продажах среды программирования, в которой пишутся программы на языке RCML, так и на услугах по обучению программированию на языке RCML промышленных роботов. У нас в планах — создание магазина программ, написанных на RCML, для роботов — аналог Google Play. Хотим, чтобы в перспективе он стал мостом между разработчиком ПО и владельцем робота».