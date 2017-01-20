Traft-OnLine пополнилась «антитеррористическим» модулем для дополнительной проверки грузов

Транспортная компания Traft в целях соблюдения антитеррористического законодательства запустила в своей интеллектуальной системе управления грузоперевозками Traft-OnLine новую рабочую область для логистов, позволяющую дополнительно контролировать процесс принятия и досмотра всех грузов, проводить сверку маркировок, синхронизацию данных, указанных в декларациях по сдаваемым на перевозку грузам, в единой базе данных. Разработка модуля заняла у ИТ-департамента компании 5 недель, с 18 января он введен в полную эксплуатацию в системе, сообщили CNews в Traft.

Исполнительный директор Traft Артур Мурадян, объясняя причину появления нового функционала в системе, отметил, что в компании ежеквартально удваивается объем заказов по грузам в закрытой упаковке, которые в целях соблюдения действующего законодательства необходимо досматривать на предмет соответствия заявленных параметров и выявления опасных свойств перевозимых товаров.

По словам представителей Traft, функция досмотра грузов по механике своей работы напоминает уже имеющийся в Traft-OnLine компьютерный алгоритм, который позволяет водителям, подключенным к системе, фотографировать транспортные документы по выполняемым перевозкам на любые мобильные устройства и напрямую отправлять их клиенту или транспортной компании. Алгоритм сам обрабатывает и адаптирует фотографии и через облачный сервер отправляет их нужным специалистам на стороне заказчика или транспортной компании — логисту, бухгалтеру, юристам, пояснили в компании.

«Досмотр груза мы теперь реализуем по схожей технологии, — рассказал Артур Мурадян. — Логист заказчика, наш водитель или грузчик фотографируют закрытую и открытую коробку, которая готовится к погрузке, и ее маркировку, затем в один клик отправляют снимки нашим логистам и службе безопасности. В течение 10 минут весь объем поступающих фотографий по грузу в рамках конкретной перевозки проходит трехэтапную проверку на выявление опасных свойств и сверку с данными, которые по грузу предоставил сам клиент». Если несоответствий не обнаружено, груз уезжает в рейс. Если выявляются неточности, логисты Traft просят уточняющие данные у клиента.

В целом Traft-OnLine представляет собой российский импортонезависимый комплекс систем управления процессами грузоперевозок, который работает по модели SaaS и позволяет пользователям через универсальный интерфейс создавать и контролировать все участки цепочки поставок, включая таможенный брокеринг, упаковку, маркировку, перевозку и разгрузку любых грузов, а также размещать заказы на услуги по кросс-докингу.