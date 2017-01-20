Synology представила новые NAS-серверы для приложений с интенсивной обработкой данных

Компания Synology представила серверы RackStation RS18017xs+, RS4017xs+, а также модули расширения RX2417sas и RX1217sas. Монтируемые в стойку серверы оснащены новым функционалом, который позволит растущим компаниям повысить скорость обработки данных и в масштабируемости, сообщили CNews в Synology.

«Новые серверы RackStation оснащены такими бизнес-службами, как приложения резервного копирования для защиты критически важных данных, поддержка iSCSI для улучшения работы приложений виртуализации, а также инструменты для совместной работы, повышающие производительность труда», — рассказал Майкл Ванг (Michael Wang), менеджер по продукции в Synology Inc.

Работающий на базе 6-ядерного процессора Intel Xeon D-1531 с тактовой частотой 2,2 ГГц, разгоняемой до 2,7 ГГц, сервер RS18017xs+ обеспечивает производительность свыше 4800 МБ/с при последовательном чтении и 568 000 IOPS при последовательном чтении при подключении 6 соединений 10GbE с использованием функции Link Aggregation. RS18017xs+ поставляется с 12 отсеками для дисков SAS/SATA 3,5/2,5 дюйма в корпусе высотой 2U, с двумя портами 10GBase-T и четырьмя портами 1GbE, дополнительной поддержкой двух плат сетевого интерфейса 10GbE и открывает широкие возможности масштабирования с размещением до 96 дисков при использовании нового устройства расширения RX1217sas или до 180 дисков с помощью RX2417sas.



RS18017xs+

В свою очередь, сервер RS4017xs+ оснащен 8-ядерным процессором Intel Xeon D-1541 с тактовой частотой 2,1 ГГц, разгоняемой до 2,7 ГГц, и обеспечивает высокую производительность свыше 4900 МБ/с при последовательном чтении и 690 000 IOPS при последовательном чтении и использовании 6 x 10GbE с функцией Link Aggregation. По информации компании, RS4017xs+ является первым сервером Synology RackStation в корпусе 3U и включает 16 отсеков для 3,5-дюймовых дисков SATA, обеспечивающих большую емкость хранилища. При подключении двух устройств расширения Synology RX1217/RX1217RP емкость хранения может быть увеличена до 40 дисков.



RS4017xs+

Сервер RS18017xs+ оснащен модулем памяти DDR4 ECC RDIMM с функцией исправления ошибок объемом 16 ГБ (с возможностью расширения до 128 ГБ), а RS4017xs+ поставляется с памятью DDR4 ECC UDIMM с функцией исправления ошибок объемом 8 ГБ (с возможностью расширения до 64 ГБ), что гарантирует целостность данных в процессе обработки ценных данных. Оба сервера RackStation поддерживают технологию Synology High Availability и предлагают набор механизмов отказоустойчивости, в том числе системные вентиляторы и сетевые порты с поддержкой отработки отказа. Резервные источники питания серверов RS18017xs+ и RS4017xs+ позволяют увеличить время безотказной работы системы. Кроме того, RS18017xs+ и RS4017xs+ предоставляют универсальные решения для хранения данных для сред виртуализации, включая VMware, Citrix, Hyper-V и OpenStack.

Модели RS18017xs+ и RS4017xs+ работают под управлением DiskStation Manager (DSM), интуитивно понятной операционной системе для NAS-серверов, предлагающей широкий спектр приложений, повышающих производительность. На серверы RS18017xs+ и RS4017xs+ распространяются ограниченная гарантия Synology на 5 лет и услуга по замене продуктов Synology.

RS18017xs+, RS4017xs+, RX2417sas и RX1217sas уже доступны для приобретения во всех странах мира.