Smart Engines выпустила iOS-приложение для распознавания идентификационных документов

Smart Engines объявила о выпуске бесплатного приложение под платформу iOS, которое демонстрирует возможности технологии распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader в мобильных приложениях. Как рассказали CNews в компании, мобильное приложение умеет распознавать данные российских документов (паспорт РФ, СНИЛС, водительские права, СТС), любых паспортно-визовых документов с машиночитаемой зоной (MRZ строкой), банковских карт и водительских прав Великобритании. В дальнейшем компания планирует расширять список поддерживаемых документов.

Ключевой особенностью приложения Smart IDReader является возможность распознавать документов в видеопотоке в режиме реального времени. Для того чтобы распознать документ, пользователю достаточно навести камеру iPhone или iPad на документ и Smart IDReader за 1-3 секунды распознает все необходимые данные и вносит их в поля заполняемой формы или анкеты. Приложение также может находить на документе фотографию и подпись владельца.

Безопасность работы с персональными данными обеспечивается тем, что все вычислительные операции в приложении выполняются на мобильном устройстве (on-deviсe). Данные не хранятся и не передаются на обработку через интернет в «облако» или на сервер, Smart IDReader не создает копий и использует только оперативную память устройства.

Приложение Smart IDReader для iOS реализовано на базе фирменного SDK, которое позволяет разработчикам ПО встраивать функции распознавания и обработки идентификационных документов в десктопные, интернет- и мобильные приложения. Все технологии, использующиеся в решении, начиная с идентификации документа и заканчивая распознаванием символа, являются собственной разработкой Smart Engines.

Мобильное приложение Smart IDReader уже доступно для скачивания в App Store в любой стране мира. Приложение для платформы Android будет доступно в ближайшее время.