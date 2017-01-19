Xerox представила новый цветной принтер и МФУ для СМБ

Компания Xerox запустила цветной принтер Xerox Phaser 6510 и цветное МФУ Xerox WorkCentre 6515. Благодаря производительности, высокому качеству печати и поддержке передовых мобильных и облачных технологий новые устройства отвечают требованиям современных компаний малого и среднего бизнеса, сообщили CNews в Xerox.

По информации компании, Xerox Phaser 6510 и Xerox WorkCentre 6515 легко настроить, и они по умолчанию обладают средствами повышения производительности, такими как дуплексная печать и (для МФУ) двустороннее сканирование за один проход. Кроме того, МФУ оснащено 5-дюймовым сенсорным экраном с интерфейсом, привычным для владельцев планшетных компьютеров. Благодаря интуитивно понятной системе навигации и встроенным приложениям на экране МФУ можно предварительно просматривать область сканирования, редактировать изображения и выстраивать процессы обработки документов в соответствии с потребностями компании. Лотки объёмом до 850 листов и новый мелкодисперсный EA-тонер также помогают обеспечить повышенную производительность, которая обычно доступна для решений старшего сегмента.

«Xerox Phaser 6510 и Xerox WorkCentre 6515 позволяют малому бизнесу выполнять широкий круг задач, — отметил Алексей Родюков, специалист по продукту компании Xerox Евразия. — Наши инженеры разработали эти продукты в ответ на потребность рынка в высокотехнологичной офисной технике, доступной для компаний СМБ».



Принтер Xerox Phaser 6510 и МФУ Xerox WorkCentre 6515

Так, новые принтер Xerox Phaser 6510 и МФУ Xerox WorkCentre 6515 поддерживают подключение с любого устройства, что позволяет мобильным сотрудникам печатать с планшета или смартфона. Благодаря этой функции документы можно сразу отправлять на печать, не пересылая на компьютер.

В Xerox Phaser 6510 и Xerox WorkCentre 6515 впервые используется новый мелкодисперсный EA-тонер, отметили в компании. Благодаря своим оптимизированным свойствам он позволяет получать более точные и детализированные отпечатки.

Среди особенностей новинок от Xerox: поддержка материалов формата до 216x356 мм; безопасная печать со смартфонов и планшетов с помощью технологии Wi-Fi Direct; простая мобильная печать с помощью решений Apple AirPrint, Google Cloud Print, Xerox Print Service Plug-In for Android и Mopria; отправка результатов сканирования по одному или одновременно по нескольким из множества доступных назначений, включая электронную почту, FTP, корпоративную сеть и USB-накопитель; облачное подключение для сканирования напрямую в «облако» и печати непосредственно из «облака» с помощью решения Xerox Mobile Link; максимальная нагрузка — 50 тыс. страниц в месяц, скорость печати до 28 страниц в минуту; двустороннее сканирование в один проход со скоростью до 37 изображений в минуту; аппаратное разрешение 1200x2400 dpi.