«Росэлектроника» в 2017 году расширит номенклатуру изделий для ВОЛС

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») объявила о планах расширить в 2017 году выпускаемую номенклатуру компонентов для волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Как рассказали CNews в компании, московское предприятие холдинга - Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш», осваивает производство керамических оптических наконечников для соединителей ВОЛС типоразмера 2,5х12,7 мм (форм-фактор в международной классификации SZ-3F1, применяемый в разъемах SC, ST, FC), а также наконечников, запрессованных во втулки других конструкций.

Предприятие, которое является единственным производителем подобных изделий в России, осваивает разные типы полировки торцов наконечников, - APC и UPC, что обеспечивает расширение их сферы применения. Так, например, APC (Angled Physical Contact) предполагает полировку под углом 8 градусов, что позволяет добиться лучших результатов в сокращении воздушного зазора между соединительными поверхностями волокон при подключении их в разъем. Такие коннекторы используют при реализации самых требовательных приложений, в частности, при передаче видео (кабельное телевидение, магистральные провайдерские линии связи), но они не совместимы с другими типами полировок.

UPC (Ultra Physical Contact), в свою очередь, относится к традиционным типам прямой полировки, что обеспечивает большую универсальность использования. В то же время UPC обладает лучшими показателями обеспечения контакта среди прочих типов прямой полировки, - PC, SPC.

Также «Техномаш» планирует организовать выпуск оптических контактов и шнуров (патчкордов) с коннекторами одного или разных типов, которые применяются для обеспечения коммутации между портами активного оборудования. Выпуск патчкордов будет осуществлен на основе собственной линейки оптических наконечников предприятия.

Как сообщалось, в текущем году «Техномаш» запустил производство керамических оптических наконечников двух типоразмеров - 2,5х10,5 мм (форм-фактор в международной классификации - SZ-3A1, применяемый в разъемах SC, ST, FC), а также 1,25х6,5 мм (LCNZ -1, применяемый в разъемах LC).