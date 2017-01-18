В столице создан единый электронный справочник лабораторных исследований

В столице разработан единый справочник лабораторных исследований (ЕСЛИ). Это результат перевода всех лабораторий на единую методику, по которой они расшифровывают анализы, сообщили CNews в пресс-службе ЕМИАС. Уже в первом квартале 2017 г. врачам в поликлиниках начнут давать доступ к этому электронному справочнику. Он подскажет медикам, какие лабораторные исследования в каких случаях нужно назначать. Кроме того, ЕСЛИ станет базой, которая позволит назначать и получать результаты анализов в электронном виде. Эта система заработает во всех городских поликлиниках в течение двух лет.

Департамент здравоохранения и Департамент информационных технологий города Москвы собрали в единый сервис справочную информацию по более 2,7 тыс. лабораторных исследований и 4,6 тыс. тестов. Речь идёт о 12 видах исследований: клинических, биохимических, иммунологических, микробиологических, генетических и других.

Таким образом, теперь все лаборатории в городе работают по единой методике, программное обеспечение интегрировано с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС).

«В течение двух с половиной лет Департамент здравоохранения совместно с Департаментом информационных технологий проделали огромную работу, — пояснил замглавы ИТ-ведомства Владимир Макаров. — Чтобы перевести анализы в электронный вид, нужно одинаково и правильно понимать всю номенклатуру лабораторных исследований, тестов, которые входят в каждый вид исследования. Также требуется одинаково интерпретировать их, переводить в референсные значения (интервалы, показывающие норму — прим. mos.ru)».

В первом квартале этого года в нескольких городских поликлиниках начнётся пилотный проект, в ходе которого врачи через электронную систему назначений получат доступ к единому справочнику лабораторных исследований. В нём есть подсказки как для медиков, так и для пациентов. Так, врач может ввести в систему предполагаемый диагноз, и «умный» справочник выдаст ему списки рекомендуемых исследований и тестов, а также обязательных анализов, которые предусмотрены московским стандартом поликлиники для конкретного диагноза. Если несколько врачей назначили одни и те же анализы, система подскажет, что проводить их нужно только один раз. При этом для пациента можно распечатать памятку о подготовке к исследованию. Из неё, например, он узнает, нужно ли идти на анализ натощак, и тому подобное.

Медсестра, которая делает забор биоматериала, видит подробную инструкцию: какую пробирку взять, сколько нужно биоматериала, в какую лабораторию отправить. «Это существенно повышает качество лабораторной диагностики, поскольку 70 процентов ошибок приходится именно на преаналитический этап, то есть до отправки биоматериала в лабораторию», — отметили в пресс-центре ЕМИАС.

Ожидается, что до конца года все медики амбулаторно-поликлинического звена получат доступ к единому справочнику лабораторных исследований с подсказками.

В течение двух лет, по словам Владимира Макарова, все назначения и результаты анализов в городских поликлиниках переведут в электронный вид. До конца года планируется завершить работу по переводу в электронный вид наиболее распространённых анализов — венозной крови, мочи, кала. После этого список пополнят микробиологические, гистологические и другие исследования. Система позволит ускорить выдачу результатов исследований. Заявка на них поступает от врача поликлиники сразу в информационную систему централизованной лаборатории, проба пациента определяется с помощью индивидуального уникального штрих-кода. Результат исследования в режиме онлайн появляется в компьютере врача, его назначившего.

После этого лабораторный сервис ЕМИАС будет давать врачам подсказки по необходимым исследованиям, в том числе на основе анализа предыдущих результатов конкретного пациента. Сейчас система электронных назначений тестируется в поликлинике № 115 и четырёх её филиалах на северо-западе столицы. В электронную форму перевели 76 видов исследований венозной крови. В 2015 г. в электронном виде уже было назначено более 700 тыс. лабораторных исследований.