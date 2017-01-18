В Москве прошла Открытая олимпиада школьников по спортивному программированию

В минувшее воскресение в Москве прошла IV Открытая олимпиада школьников по спортивному программированию, организованная НИТУ МИСиС, компанией Cognitive Technologies и другими вузами. В ней приняли участие учащихся 7-11 классов из России и Белоруссии. Олимпиада проводилась по правилам ACM ICPC, сообщили CNews в Cognitive Technologies.

В 2016 г. олимпиада впервые вошла во всероссийский перечень олимпиад школьников, утвержденный Минобрнауки России, и сразу же получила второй уровень, что дает право победителям и призерам поступать во многие вузы России на особых условиях. Например, по результатам олимпиады можно без вступительных испытаний поступить в НИТУ МИСиС на направления подготовки: «Прикладная математика», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика».

По словам президента Cognitive Technologies Ольги Усковой, «целью олимпиады не является сбор титулованных участников из престижных школ Москвы и Санкт-Петербурга, уже подтверждавших свои возможности на статусных форумах по спортивному программированию, а поиск и отбор наиболее талантливых ребят со всей России. Мы ожидаем, что они в самые ближайшие годы смогут пополнить и нашу команду МИСиС по спортивному программированию и прийти к нам в отдел разработок систем искусственного интеллекта. Для работы в прорывных проектах нам такие ребята крайне необходимы».

Участникам было предложено 10 задач. На их решение отводилось 5 часов. Для проверки решений использовалась автоматизированная система проверки «Яндекс контест». Проверяющая система принимала решения, написанные на языках программирования C, C++, Pascal, Java, Python.

По словам представителя Оргкомитета Дарьи Крохиной, «для проверки правильности решения участники отправляли в систему алгоритм решения задачи, реализованный на одном из предложенных языков, и мгновенно получали ответ. Согласно регламенту, первые четыре часа система позволяла олимпийцам видеть свое положение в общей таблице относительно других участников. На пятом часу эта возможность была закрыта — доступными оставались только собственные результаты».

Итоговое место каждого из участников определялось в зависимости от количества решенных задач, а также штрафных баллов, назначенных за суммарное потраченное время на их решение и количество попыток. За каждую дополнительную попытку, по аналогии с биатлоном, назначалось 20 штрафных минут.

На олимпиаде были представлены задачи разного уровня сложности. Например, первую задачу решило 80% участников. А две самые сложные задачи не поддались никому. При этом попытку сдать все задачи предпринял лишь один участник.

Интригой олимпиады стало неожиданное восхождение участника из Белоруссии Артура Петуховского из-за пределов первой десятки сразу на второе место. Имея лишь три зачтенных ответа, за последний час школьник сумел решить сразу три задачи.

Победителями и призерами Открытой олимпиады по программированию стали 19 человек, 5 из них получили дипломы I степени, 3 — II степени и 11 — III степени. Разница между первым и вторым местом составила лишь 34 минуты штрафа, рассказали в Cognitive Technologies.

Дипломами I степени были награждены: Василий Морозов (СУНЦ МГУ) и Артур Петуховский (ГУО «Гимназия №8 г. Витебска»), решившие по 6 задач, а также Сергей Скворцов (СУНЦ МГУ), Петр Кулагин (МБОУ ИЕГЛ «Школа-30») и Савелий Кожевников (МБОУ ЭМЛи №29), решившие по 5 задач.



Проректор НИТУ МИСиС по учебной работе Вадим Петров проводит награждение победителей

Специальный приз жюри «За Волю к Победе» получил Арслан Акназаров из Ханты-Мансийска, который смог справиться со сложной задачей с 40-ой попытки.

По словам, главы технического комитета олимпиады, координатора множества школьных и студенческих сборов Олега Христенко, «набор задач, представленный на олимпиаде, был выполнен на действительно высоком уровне, и я хотел бы дать их в ходе ближайших студенческих сборов по олимпиадному программированию, где будут присутствовать сильнейшие команды России и других стран». Как результат, организаторы олимпиады пока не получили возможности разглашать условия задач.

Олимпиада школьников, организуемая Cognitive Technologies и НИТУ МИСиС, является ежегодной и проводится четвертый год подряд. Олимпиада состоит из заочного и очного туров. Заочный тур состоялся в ноябре прошлого года, на который зарегистрировалось более 1500 человек. Из них 135 были приглашены на очный тур.