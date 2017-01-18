Samsung Electronics будет поставлять свои процессоры Exynos для автомобильной информационно-развлекательной системы Audi

Компания Samsung Electronics Co., Ltd. объявила об участии в программе Audi Progressive SemiConductor Program (PSCP) в качестве партнера-поставщика процессоров Exynos — собственного решения в области однокристальных систем (SoC) — для автомобильной информационно-развлекательной системы (IVI) Audi. Программа PSCP Audi была впервые запущена в 2010 г. с целью быстрого внедрения новейших технологий, которые соответствуют ее строгому стандарту с точки зрения работоспособности, производительности и качества для автомобилей. Являясь ключевым партнером, компания будет поставлять свои процессоры Exynos для системы IVI нового поколения Audi, сообщили CNews в Samsung Electronics.

«В рамках программы PSCP компании Samsung и Audi смогут совместно создавать оптимальные автомобильные информационно-развлекательные системы с уровнем качества, который ожидается от бренда Audi», — убежден заявил Альфонс Пфаллер, руководитель отдела разработки информационно-развлекательных систем в компании Audi.

«Нас очень радует возможность участвовать в разработке быстро развивающейся автомобильной технологии, — отметил Чарли Бей, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу, подразделение System LSI, Samsung Electronics. — Компания Samsung сделает все возможное, чтобы предложить надежное и высокопроизводительное решение для компании Audi и обеспечить таким образом комфорт во время поездок на автомобиле».



Процессоры Exynos от Samsung отобраны для информационно-развлекательной системы нового поколения в автомобилях Audi

Благодаря поддержке различных операционных систем и нескольких экранов передовые процессоры Exynos могут одновременно управлять четырьмя различными доменами и экранами, расположенными в автомобиле. Высокий уровень вычислительной и графической производительности процессоров Exynos обеспечивает насыщенный графический интерфейс пользователя на экранах, что позволяет более полноценно взаимодействовать с пользователем, пояснили в Samsung.

Начиная с 2010 г. процессоры Exynos от Samsung используются в высокопроизводительных интеллектуальных устройствах (от смартфонов и ноутбуков до навигационных систем), обеспечивая должное качество взаимодействия с пользователями. Благодаря применению передовых технологий и оптимизации для автомобилей Samsung стремится обеспечивать высокую производительность для более безопасных и комфортных поездок на автомобиле.